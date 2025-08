L’Aquila, Mobilità sostenibile per il nuovo polo universitario: al via il servizio sperimentale di collegamento tra l’area di Colle Sapone/Acquasanta e la Fontana Luminosa

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:In vista del trasferimento dei corsi di Economia dell’Universit? degli Studi dell’Aquila nell’area di San Basilio, previsto per l’inizio dell’anno accademico 2025/2026, il Comune dell’Aquila ha avviato un’interlocuzione con l’Ateneo per garantire soluzioni di mobilit? funzionali e sostenibili a beneficio della popolazione studentesca – si apprende dal portale web ufficiale. L’Amministrazione comunale ha individuato, nell’area Colle Sapone/Acquasanta, una consistente disponibilit? di parcheggi pubblici da destinare alla sosta degli utenti, parcheggi che saranno collegati alla Fontana Luminosa mediante un servizio di trasporto pubblico dedicato – recita il testo pubblicato online. A seguito degli incontri tra l’Amministrazione comunale e il Mobility manager di Ateneo, sono state raccolte le principali esigenze legate agli orari delle lezioni al fine di strutturare un servizio coerente con i reali flussi di mobilit? studentesca – viene evidenziato sul sito web. L’Azienda Mobilit? Aquilana (AMA) ha definito una proposta di servizio che prevede una corsa ogni 10 minuti, con quattro fasce orarie di maggiore affluenza per l’ingresso e l’uscita delle lezioni:• dalle ore 8:00 alle ore 9:30 • dalle ore 10:10 alle ore 11:30• dalle ore 13:30 alle ore 14:30• dalle ore 18:30 alle ore 19:30Il servizio, attivo a partire dal 1? settembre, sar? avviato in forma sperimentale e potr? essere rimodulato in base agli orari definitivi delle lezioni e ai flussi di utenza registrati.La navetta sar? soggetta alla normale bigliettazione AMA e sar? accessibile a tutta l’utenza e, al fine di massimizzare l’utilizzo delle aree di sosta, lungo il percorso sar? istituita una nuova fermata su via D’Ascanio – Questa nuova linea si affianca al servizio gratuito “Navetta Centro Storico” che collega la Fontana Luminosa con il Terminal di Collemaggio che dispone di oltre 600 posti auto – riporta testualmente l’articolo online. L’iniziativa rappresenta un ulteriore passo verso una mobilit? integrata e sostenibile, a sostegno del diritto allo studio e della qualit? della vita urbana – si apprende dal portale web ufficiale.

