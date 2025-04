L’Aquila, Mobilità sostenibile, riaperti i termini per gli incentivi all’acquisto di veicoli elettrici. Biondi e Giuliani: “Un’opportunità concreta per cittadini, imprese e professionisti”

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:Il Comune dell’Aquila ha disposto la riapertura dei termini per la presentazione delle domande relative agli incentivi per l’acquisto di veicoli elettrici, nell’ambito delle politiche per la mobilit? sostenibile e il miglioramento della qualit? dell’aria – L’iniziativa, promossa dall’Assessorato alla Mobilit?, si rivolge a cittadini, imprese e liberi professionisti con residenza o sede legale nel territorio comunale – si apprende dalla nota stampa. Il contributo, a fondo perduto, copre il 30% del costo totale del veicolo, fino a un massimo di 8.000 euro per imprese e professionisti e 4.000 euro per i cittadini – precisa la nota online. Il bando ? riservato esclusivamente all’acquisto di veicoli a trazione completamente elettrica – si apprende dal portale web ufficiale. Al momento, il plafond residuo disponibile ammonta a 67.926,43 euro: in base alla categoria dei richiedenti, potranno beneficiare del contributo tra 8 e 20 soggetti – aggiunge la nota pubblicata. La riapertura dei termini consente anche di riattivare la lista d’attesa, che permetter? di scorrere la graduatoria in caso di eventuali rinunce, cos? da garantire l’utilizzo pieno e ottimale delle risorse – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Con questa misura – dichiarano congiuntamente il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore alla Mobilit?, Paola Giuliani – sosteniamo chi sceglie una mobilit? pi? sostenibile e innovativa – si legge sul sito web ufficiale. ? un’opportunit? concreta per cittadini e imprese che vogliono contribuire a una citt? pi? pulita e vivibile – Allo stesso tempo, grazie alla riattivazione della lista d’attesa, ci assicuriamo che ogni euro venga destinato in modo trasparente e responsabile, senza dispersioni di risorse”.Le domande possono essere presentate fino al 31 dicembre 2025, esclusivamente tramite PEC o raccomandata A/R, allegando:Il modulo ? disponibile sul sito del Piano Urbano della Mobilit? Sostenibile, al seguente link:https://www.pumslaquila – si apprende dal portale web ufficiale. it/mobilita/mobilita-elettrica/Per ulteriori informazioni, ? possibile contattare il Settore Trasporto Pubblico Locale al numero 0862.645470 o scrivere all’indirizzo email andrea – ferrante@comune – si apprende dalla nota stampa. laquila – si apprende dal portale web ufficiale. it.

