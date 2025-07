L’Aquila, MOBILITA’ SOSTENIBILE. ULTIMATI INTERVENTI INSTALLAZIONE PENSILINE AUTOBUS

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:? stata completata la seconda fase degli interventi di montaggio delle pensiline autobus per mobilit? sostenibile nel territorio comunale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Lo rende noto l’assessore ali Trasporti, alle Infrastrutture, alla mobilit? e alla smart city Paola Giuliani.Le pensiline sono state riqualificate e installate nelle seguenti localit?: Pescomaggiore, Coppito (via di Preturo-Casa dello studente San Carlo Borromeo), Pettino (via Antica Arischia – lato chiesa e ingresso scuole), Sassa (via ponte San Giovanni).“Dopo il completamento della prima parte degli interventi – ha dichiarato l’assessore Giuliani – che ha interessato 11 aree strategiche del territorio comunale, con la sostituzione e l’installazione di nuove pensiline, anche la seconda fase ? stata portata a termine in ulteriori 5 aree della citt? e del comprensorio – Il progetto rientra nel complessivo programma di miglioramento del trasporto pubblico e di implementazione dei servizi ai cittadini – aggiunge la nota pubblicata. Le nuove pensiline, oltre a rappresentare elementi di riqualificazione dell’arredo urbano, sono funzionali all’obiettivo connesso ad una citt? sostenibile, inclusiva e moderna e ad una mobilit? urbana tesa a migliorare la qualit? della vita dei cittadini e ad avvicinare centro e periferie”.

