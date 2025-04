L’Aquila, Mobilità: VVF, 4 aprile cerimonia giuramento 99° Corso Allievi. Parcheggi e navette, tutte le informazioni

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:In occasione della cerimonia di giuramento del 99? Corso Allievi dei Vigili del Fuoco, in programma nella mattinata di venerd? 4 aprile in Piazza Duomo, il Comune dell’Aquila ha predisposto un servizio di bus navetta, gratuito, per agevolare l’afflusso dei partecipanti e degli ospiti individuando, al contempo, apposite aree di sosta, anch’esse gratuite, dislocate in diverse zone della citt?.PARCHEGGI• Megaparcheggio Terminal bus “Lorenzo Natali”: il megaparcheggio conta di 640 posti auto complessivi ed ? gratuito – recita il testo pubblicato online. Al piano -2 della struttura saranno disponibili oltre 100 posti auto (destinati sia gli ospiti della cerimonia sia gli utenti abituali), e verr? aperto il piano -3, che sar? interamente dedicato agli ospiti della cerimonia di giuramento e dove sono disponibili 320 posti auto – riporta testualmente l’articolo online. • Autoparco comunale: presso l’autoparco comunale, situato in via Rocco Carabba, saranno disponibili 400 posti auto, in un’area delimitata da un apposito accesso presidiato da personale dedicato – aggiunge testualmente l’articolo online. • Via Pile: 100 posti auto – riporta testualmente l’articolo online. Gli stalli sono disponibili per l’utenza e per gli ospiti della cerimonia – viene evidenziato sul sito web. • Parcheggi disabili: 40 posti riservati a persone con disabilit? dislocati tra via Sallustio e Piazza Machilone – (Accesso da via Buccio da Ranallo).L’accesso alle aree di sosta ? consentito a partire dalle ore 7:30.SERVIZI NAVETTALe navette saranno riconoscibili da grafiche dedicate all’evento – aggiunge testualmente l’articolo online. • Servizio navetta parcheggio Via Pile/Autoparco (linea blu), fermate e orari – aggiunge la nota pubblicata. Afflusso: servizio attivo dalle 7:30 (prima partenza) alle ore 10:30 (ultima partenza). Fermata di arrivo su via XX Settembre – Deflusso: servizio attivo dalle 14:30 (prima partenza) alle 17:30 (ultima partenza). Fermata di imbarco su via XX Settembre – si apprende dalla nota stampa. • Servizio navetta Terminal Bus “Lorenzo Natali” (linea rossa), fermate e orari – precisa la nota online. Afflusso: servizio attivo dalle 8:30 (prima partenza) alle 10:30. Fermata di arrivo su Viale Francesco Crispi – aggiunge la nota pubblicata. Deflusso: servizio attivo dalle 14:30 (prima partenza) alle ore 17:30 (ultima partenza). Fermata di imbarco su Viale Francesco Crispi. Si ricorda agli utenti, inoltre, che dal Terminal Bus “Lorenzo Natali” ? possibile usufruire del servizio gratuito navetta per il Centro Storico attivo dalle ore 7:30; fermata consigliata: Quattro Cantoni.

