L’Aquila, Modifica itinerario Navetta Centro Storico

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:Il Settore Trasporto Pubblico Locale e Mobilit? Sostenibile del Comune dell’Aquila informa i cittadini che, a partire dal 3 aprile e fino al 30 giugno, verranno apportate modifiche all’itinerario del servizio di trasporto pubblico Navetta Centro Storico di AMA.Il nuovo itinerario consentir? di ridurre i tempi di percorrenza garantendo un’alta frequenza del servizio; a seguito delle necessarie verifiche tecniche sulla possibilit? di instradamento dei mezzi impiegati, ? stato individuato il seguente percorso:TERMINALBUS – VIA STRINELLA – VIA PESCARA – PIAZZA BATTAGLIONE DEGLI ALPINI – VIALE NIZZA – VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI – VIA ROMA – PIAZZA PALAZZO – VIA SAN BERNARDINO – VIA ZARA – VIA CASTELLO – VIALE GRAN SASSO D’ITALIA – VIA STRINELLA – TERMINALBUSIl servizio, attivo dalle ore 7:30 (prima partenza) alle ore 20:50 (ultima partenza) con una frequenza di una corsa ogni 20 minuti, esclusivamente le seguenti fermate:• Terminal bus (capolinea)• Via Strinella (fronte incrocio via Teramo)• Via Strinella (fronte area camper)• Fontana Luminosa (lato Castello)• Viale Duca degli Abruzzi (universita’)• Viale Duca degli Abruzzi (incrocio via Roma)• Quattro Cantoni• Via Panfilo Tedeschi (San Bernardino)• Fontana Luminosa (lato Castello)• Via Strinella (lato area camper)• Via Strinella (lato incrocio via Teramo)• Terminal bus (capolinea) Maggiori informazioni su orari e percorso, sul sito dell’Azienda Mobilit? Aquilana all’indirizzo https://www.ama – laquila – viene evidenziato sul sito web. it/ L’Amministrazione Comunale continua ad impegnarsi per offrire cos? a cittadini e turisti un migliore servizio che permetta di raggiungere il centro citt? in tutta comodit?, lasciando la macchina nell’ampio parcheggio gratuito del Terminal.

