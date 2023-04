L’Aquila, Modifiche alla circolazione per il montaggio della gru per il restauro del Duomo

- Advertisement -

"Per favorire lavori di restauro del Duomo dell'Aquila ci saranno delle modifiche alla circolazione nell'area di Piazza Duomo.

È quanto si legge in una nota dell'assessore alla Polizia Municipale Laura Cucchiarella che spiega: "È stata pubblicata l'ordinanza 144 dell'11.04.2023, redatta dal Comando di Polizia Municipale, nella quale sono contenute le modifiche alla circolazione nell'area prospiciente la Cattedrale. Si rende infatti necessario il montaggio della gru a servizio del cantiere del Duomo, motivo per il quale dalle ore 7.00 di lunedì 17 Aprile, fino alle ore 24.00 di giovedì 20, sarà istituito il divieto di transito veicolare ed il divieto di sosta con rimozione su piazza Duomo, nel tratto compreso tra Via Dei Ramieri e via Dell'Arcivescovado".

Continua l’assessore Cucchiarella: “Per permettere l’accesso alle proprie abitazioni ai residenti dell’area coinvolta sar? istituito il divieto di sosta con rimozione su Via Dei Ramieri e su via Simeonibus, strade che potranno essere utilizzate per raggiungere proprio via dell’Arcivescovado e l’area di Piazza della Repubblica”. “Invitiamo tutti i fruitori dell’area” conclude l’assessore “a prestare attenzione alla segnaletica provvisoria per ridurre al minimo i disagi, certi della comprensione della cittadinanza”.

L'ordinanza è consultabile sul sito del Comune dell'Aquila al seguente link: https://www.albo-pretorio.it/albo/archivio4_atto_0_491278_0_3.html

