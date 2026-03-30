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Attualità

L’Aquila, Modifiche alla viabilità in Via Aldo Moro dal 1° al 3 aprile per lavori edilizi

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Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Il Comune dell’Aquila comunica che, a seguito dell’Ordinanza n. 76/T/2026 del Settore Polizia Municipale, dal giorno 1? aprile  al giorno 3 aprile, nella fascia oraria compresa tra le ore 08:00 e le ore 16:00 di ciascun giorno, saranno introdotte modifiche temporanee alla circolazione in Via Aldo Moro, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Monte Velino e quella con Via Monte Puzzillo, necessarie per consentire l’esecuzione di lavori edilizi con operazioni di carico e scarico materiali.L’ordinanza prevede il restringimento della carreggiata, l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della strada e l’attivazione del senso unico alternato regolato da movieri, con contestuale limite massimo di velocit? a 30 km/h e divieto di sorpasso – Sar? inoltre garantita la presenza costante di personale addetto alla regolazione del traffico e l’accesso alle abitazioni e ai passi carrabili, nonch? il transito dei mezzi di soccorso, al fine di ridurre i disagi alla circolazione e assicurare condizioni di sicurezza durante lo svolgimento degli interventi.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Comune di L’Aquila. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 08, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it

 

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