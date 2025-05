L’Aquila, Modifiche alla viabilità in via Madonna di Pettino sabato 17 e domenica18 maggio

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Per consentire l’esecuzione di lavori di demolizione di un edificio il Comando di Polizia municipale ha emesso una ordinanza con cui viene disposto il restringimento della carreggiata stradale con istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati in via Madonna di Pettino, nel tratto all’altezza del civico 1, per le giornate di domani, sabato 17 maggio, e domenica 18 maggio, dalle ore 9:30 alle ore 17:30.In considerazione di tale disposizione verr? istituito il senso unico alternato della circolazione veicolare –

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal Comune di L’Aquila e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 11, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it