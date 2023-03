L’Aquila, Modifiche alla viabilità per lo smontaggio della gru del cantiere di Palazzo Margherita

- Advertisement -

Gioved? 30 e venerd? 31 marzo verr? smontata la gru che si trova a servizio del cantiere di Palazzo Margherita – si legge sul sito web ufficiale. Lo rende noto l’assessore alla Polizia municipale, Laura Cucchiarella – si legge sul sito web ufficiale. Per questa ragione, il comando di Polizia Municipale ha predisposto un’ordinanza per regolamentare il transito delle auto in concomitanza con tale operazione – recita la nota online sul portale web ufficiale.

In particolare, il 30 e 31 marzo sar? chiusa al transito delle auto via Andrea Bafile, nel tratto compreso tra piazza Santa Margherita (piazza dei Gesuiti) e via Accursio – aggiunge testualmente l’articolo online. Su Via Roma, nel tratto compreso tra viale Duca Degli Abruzzi e piazza Santa Margherita sar? istituito il divieto di sosta con rimozione, per permettere ai mezzi l’accesso all’area – si apprende dal portale web ufficiale. Il divieto di sosta con rimozione sar? allestito anche su piazza Rivera – viene evidenziato sul sito web.

“Durante le operazioni di movimentazione dei mezzi da e per il cantiere – ha precisato l’assessore Cucchiarella – la circolazione sar? regolamentata con il senso unico alternato gestito da movieri – precisa la nota online. Si rende necessaria anche l’istituzione di una piccola area con divieto di sosta con rimozione (di 15 metri) su viale Duca degli Abruzzi, dall’incrocio con Via Roma in direzione Piazza Battaglione Alpini”.

“La riflessione non pu? che essere sempre la stessa – ha concluso l’assessore Cucchiarella – ci duole dare un ulteriore disagio ai cittadini, ma bisogna considerare che lo smontaggio della gru dal cantiere di Palazzo Margherita indica che siamo vicinissimi a riappropriarci della sede storica del Comune dell’Aquila; un altro tassello della ricostruzione pubblica andr? pertanto al suo posto”.

L’ordinanza della polizia municipale relativa a questi provvedimenti ? consultabile al seguente link:

