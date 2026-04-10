L’Aquila, Modifiche temporanee alla viabilità in via delle Bone Novelle e aree limitrofe 14 aprile

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Il Comune dell’Aquila informa la cittadinanza che, nella giornata di marted? 14 aprile, dalle ore 08:00 alle ore 12:00, saranno adottate modifiche temporanee alla viabilit? in via delle Bone Novelle e nelle aree limitrofe, al fine di consentire l’esecuzione di lavori di getto di calcestruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Nel dettaglio, nel tratto interessato dai lavori sar? istituito il divieto di transito veicolare, ad eccezione dei mezzi d’opera, nonch? il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata – Per garantire la fluidit? della circolazione, sar? contestualmente attivato un senso unico di marcia in via dell’Arcivescovado, in direzione via Vetusti, nel tratto compreso tra l’intersezione con via delle Bone Novelle e quella con via Vetusti – precisa la nota online. La regolazione del traffico sar? affidata a personale incaricato – Sar? inoltre predisposto un percorso alternativo lungo via Vetusti, via di Vigliano e il tratto di via delle Bone Novelle compreso tra via di Vigliano e via XX Settembre – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Durante l’esecuzione degli interventi saranno comunque garantiti l’accesso alle abitazioni per i residenti autorizzati, il transito pedonale in condizioni di sicurezza e il passaggio dei mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio informativo del Comune di L’Aquila. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 11, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it