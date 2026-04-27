L’Aquila, Modifiche temporanee alla viabilità per le prove del 165° Anniversario dell’Esercito Italiano

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:In vista delle celebrazioni del 165? Anniversario della Costituzione dell’Esercito Italiano, in programma nel centro storico dell’Aquila dal 1? al 5 maggio 2026, nei prossimi giorni prenderanno il via le attivit? di allestimento delle strutture necessarie allo svolgimento della manifestazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni preparatorie e delle prove, il Comando di Polizia Municipale ha disposto alcune modifiche temporanee alla circolazione stradale, a partire da mercoled? 28 aprile – si apprende dalla nota stampa. In particolare:Divieto di sosta con rimozione forzata, eccetto veicoli autorizzati muniti di pass dell’organizzazione: in Viale Collemaggio, nel tratto compreso tra Via D’Annunzio e Via XXIV Maggio (lato destro in direzione Via Caldora), dalle 7.00 alle 18.00 nei giorni 28, 29 e 30 aprile e 2 e 4 maggio 2026, e dalle 6.00 alle 15.00 del 5 maggio 2026; Divieto di transito veicolare, nelle fasce orarie indicate e limitatamente al tempo necessario allo svolgimento delle prove, eccetto veicoli autorizzati muniti di pass, residenti e dipendenti degli Uffici Regionali:in Viale Collemaggio, dalle 8.00 alle 14.00 e dalle 15.30 alle 17.30 nei giorni 29 e 30 aprile e 2 e 4 maggio 2026.Nelle stesse giornate sar? inoltre temporaneamente interdetto il transito veicolare in Viale Crispi, nel tratto compreso tra Via XX Settembre e Viale Collemaggio, limitatamente al passaggio del personale militare impegnato nelle prove della sfilata – si legge sul sito web ufficiale.

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio stampa del Comune di L’Aquila. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 10, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it