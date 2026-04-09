L’Aquila, Modifiche viabilità via Buccio di Ranallo 10 e 20 aprile

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:Lavori in via Buccio di Ranallo: modifiche alla viabilit? il 10 e 20 aprileIn considerazione di lavori programmati al cantiere sito in via Buccio di Ranallo, che prevedono operazioni di getto di calcestruzzo, il Comando della Polizia Municipale ha emanato un’ordinanza con la quale viene istituito il divieto di transito veicolare e il divieto di sosta con rimozione forzata degli ingombri su ambo i lati, ad eccezione dei mezzi d’opera – si legge sul sito web ufficiale. Il provvedimento riguarda via Buccio di Ranallo, nel tratto compreso tra l’intersezione con via delle Carceri e quella con via San Quinziano, con contestuale inversione del senso unico di marcia, gestito da movieri, con direzione da via Sallustio verso via Angioina, nei seguenti giorni:venerd? 10 aprile 2026, dalle ore 10.00 alle ore 13.00;luned? 20 aprile 2026, dalle ore 9.00 alle ore 13.00.Ai residenti nei tratti interessati dalla chiusura, al personale in servizio di soccorso anche con lettiga e alle forze dell’ordine sar? in ogni caso garantito l’accesso mediante l’allestimento di idonei percorsi pedonali in sicurezza – si legge sul sito web ufficiale.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal servizio informativo del Comune di L’Aquila. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 11, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it