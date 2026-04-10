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Attualità

L’Aquila – Modifiche viabilità via Garibaldi e aree limitrofe per smontaggio gru

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Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:Smontaggio gru: modifiche temporanee alla viabilit? in via Garibaldi e aree limitrofe il15 aprile  Il Comune dell’Aquila informa la cittadinanza che, nella giornata di mercoled? 15 aprile, dalle ore 07:30 alle ore 18:00, saranno in vigore alcune modifiche temporanee alla viabilit? in via Garibaldi e nelle aree limitrofe, tra cui via Pavesi, via del Guasto e via Paganica – si apprende dal portale web ufficiale. Il provvedimento si rende necessario per consentire lo svolgimento, in condizioni di sicurezza, delle operazioni di smontaggio di una gru di cantiere situata tra via Garibaldi e via del Guasto – Nel corso dell’intervento sar? istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati di via Garibaldi e via Pavesi, mentre nel tratto di via Garibaldi compreso tra via del Guasto e via Cascina sar? interdetto il transito, sia veicolare che pedonale, fatta eccezione per i mezzi impegnati nei lavori.La circolazione nelle aree immediatamente adiacenti sar? regolata attraverso un senso unico alternato, gestito da personale incaricato, al fine di garantire la fluidit? del traffico e la sicurezza degli utenti – precisa la nota online. Contestualmente, in via Paganica, nel tratto tra piazza Santa Maria Paganica e via Garibaldi, sar? temporaneamente invertito il senso di marcia con direzione verso la piazza – si apprende dal portale web ufficiale. Saranno predisposti percorsi alternativi e adeguata segnaletica di preavviso per consentire agli automobilisti di orientarsi lungo la viabilit? modificata – L’accesso sar? comunque garantito, per quanto possibile, ai residenti e ai mezzi di emergenza, mentre la ditta incaricata provveder? al presidio delle intersezioni interessate e alla gestione delle fasi operative – recita la nota online sul portale web ufficiale.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 08, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it

 

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