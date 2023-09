L’Aquila, Monitoraggio del Settore Ricostruzione Privata nel Comune di L’Aquila

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Ufficio commissariamenti

Da Gennaio 2023 ad oggi sono state lavorate oltre 479 pratiche di cui:

Ufficio SAL

Da Gennaio 2023 ad oggi sono stati firmati oltre 715 SAL (Stato Avanzamento Lavori), con 1997 fatture, per un totale di oltre 93.450.310,50 euro – aggiunge testualmente l’articolo online.

Ufficio Rilascio Contributi

Da Gennaio 2023 ? stata comunicato l’inizio lavori di oltre 30 pratiche, per un totale di contributi concessi di oltre 41.046.072,94 euro – recita il testo pubblicato online.

Precisamente nel capoluogo aquilano sono iniziati i lavori per i Consorzi “Locanda Orazi UMI 1”, “Pompeo Cesura”, “Le Cannelle 2009”, “San Pietro 528”, “Scarcetta”, “Tremante Salvatore” con la concessione di 9.967.528,84 euro di contributi.

Nella frazione di Assergi sono iniziati i lavori per i Consorzi “Porta del Colle 1”, “Aggregato 620 Na Porta”, “Via del Forno Vecchio 1” con la concessione di 8.279.415,79 euro di contributi.

Nella frazione di San Gregorio sono iniziati i lavori per i Consorzi “San Gregorio, Via Capo la Terra”, “Forconia” con la concessione di 2.397.165,17 euro di contributi.

Nella frazione di Paganica sono iniziati i lavori per i Consorzi “Vico del Tamburro”, “Vico Stretto”, “Il Castello di Paganica UMI 1” con la concessione di 3.980.697,24 euro di contributi.

Nella frazione di Bazzano sono iniziati i lavori per i Consorzi “Largo delle Sirene”, “Piazza Santa Giusta” con la concessione di 1.552.742,58 euro di contributi.

Nella frazione di Colle di Roio sono iniziati i lavori per i Consorzi “Aggregato n. 7 Colle di Roio”, “Colle Case Vecchie” con la concessione di 1.417.179,62 euro di contributi.

Nella frazione di Onna sono iniziati i lavori per i Consorzi “Piazzetta del Panettiere UMI 4”, “Piazzetta del Panettiere” con la concessione di 168.847,77 euro di contributi.

Nella frazione di Roio Poggio sono iniziati i lavori per il “Condominio Via della Pineta 24”, a Monticchio per il Consorzio “A. Bafile – Monticchio”, ad Aragno per il Consorzio “Aragno 9”, ad Arischia per il Consorzio “Aggregato A10”, a Cese di Preturo per il Consorzio “Borgo Nardecchia”, a Filetto per il Consorzio “Via Cesa detto Bitter”, a Menzano per “Ventricini – Frezza”, a Tempera per il Consorzio “N. 8 Tempera”, a Bagno Piccolo per il Consorzio “Americo Via della Fonte”. ___Nel mese di Agosto 2023 ? stato comunicato l’inizio lavori per un totale di contributi concessi per oltre 7.699.749,64 euro – aggiunge testualmente l’articolo online.

Precisamente nel capoluogo aquilano sono iniziati i lavori per i Consorzi:

“Il Portone” (frazione di Roio Piano) AQ-BCE-60152 “Pezzopane 1” (frazione di Onna) AQ-BCE-51935 “1639 – Via Mazzini” (frazione Santa Rufina) AQ-BCE-60104 “Fontevecchia 878” (frazione di Paganica) AQ-BCE-60547 “Vico ed Arco dei Giusti 2” (frazione di Paganica) AQ-BCE-60075.

