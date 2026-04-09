L’Aquila, Monteluco di Roio, pronti a partire i lavori per Casina “Rotonda” e Chalet: investimenti per oltre 1,8 milioni

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:Sono pronti a partire gli interventi di consolidamento e recupero della Casina comunale “Rotonda” e dello Chalet di Monteluco di Roio: il Comune dell’Aquila ha infatti completato l’affidamento dei lavori con apposite determine dirigenziali, aprendo cos? alla fase operativa dei due interventi.Le opere rientrano in un investimento complessivo di 905 mila euro per la Casina e 920 mila euro per lo Chalet, finanziati attraverso le delibere Cipess 18/2020 e 58/2024. I lavori, gi? assegnati alle imprese esecutrici, avranno una durata contrattuale di 365 giorni dall’avvio dei cantieri.I due edifici sono sottoposti a diversi vincoli – strutturali, architettonici, paesaggistici e storico-artistici – che hanno richiesto un approccio progettuale articolato, con interventi differenziati per tipologia e grado di complessit? tecnica – viene evidenziato sul sito web. Per garantire una gestione pi? efficace delle procedure, l’amministrazione ha scelto di approvare e affidare separatamente i due progetti, assicurando cos? un migliore inquadramento tecnico-amministrativo e una programmazione pi? efficiente delle lavorazioni.“L’obiettivo dell’amministrazione, sin dall’inizio, ? stato quello di recuperare questi edifici con un intervento organico, restituendoli alla comunit? all’interno del pi? ampio progetto di valorizzazione della Pineta – ha dichiarato il sindaco Pierluigi Biondi – Un passo concreto per restituire ai cittadini un luogo della memoria e rafforzare quella rete di spazi pubblici di qualit? su cui costruire la rinascita della citt?”.

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 09, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it