L’Aquila, Monteodorisio. Biondi, Anci Abruzzo: “Al sindaco Di Fabio il sostegno di tutto l’Abruzzo”

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:“Solidariet? alla collega Catia Di Fabio, sindaco di Monteodorisio, per il gravissimo gesto intimidatorio subito – L’incendio doloso della sua auto, avvenuto davanti alla sua abitazione e in presenza dei suoi figli, rappresenta un attacco vile e intollerabile non solo alla persona, ma all’intera comunit? che lei rappresenta – si legge sul sito web ufficiale. Colpire un amministratore nel luogo pi? intimo, la propria casa, significa oltrepassare ogni limite di civilt? e umanit?. ? un gesto che scuote profondamente tutti noi sindaci, che ogni giorno affrontiamo con impegno e responsabilit? il nostro ruolo al servizio dei cittadini – Mi unisco al coro di voci che chiedono verit?, giustizia e protezione per chi rappresenta le istituzioni, esposti anche alla violenza di chi tenta di minarne la libert? e la serenit? personale e familiare – A Catia e ai suoi cari va il mio abbraccio e quello di tutta la comunit? abruzzese di amministratori” cos? il sindaco dell’Aquila e presidente Anci Abruzzo, Pierluigi Biondi.

