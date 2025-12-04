L’Aquila, Monticchio: lavori demolizione edifici in via Volpe, limitazioni al traffico il 6 dicembre e dal 22 al 24 gennaio 2026

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Al fine di consentire lavori di demolizione di due edifici fronte strada, appartenenti ad un aggregato situato nella frazione di localit? Monticchio, in via Rodolfo Volpe, il Comando di Polizia Municipale del Comune dell’Aquila ha emesso un ordinanza con la quale, per il giorno 6 dicembre prossimo, e per il periodo che va dal giorno 22 al 24 gennaio 2026 dalle ore 08.00 alle ore 17.30 di ciascun giorno, viene istituito il divieto di transito veicolare, del transito dei mezzi pesanti, eccetto i mezzi d’opera, e del divieto di sosta con rimozione forzata degli ingombri su ambo i lati, in L’Aquila, Via Rodolfo Volpe, nel tratto compreso tra il civico nr 36 ed il civico nr 40, con la contestuale deviazione dei veicoli su via Portella, e la conseguente istituzione del senso unico di marcia sulla stessa strada con direzione via Piedi la Croce, anche attraverso l’istallazione di segnaletica di preavviso sulle strade e sui tratti interessati.La ditta incaricata dei lavori garantir? l’accesso alle abitazioni dei residenti nei tratti interessati dalla chiusura e gli accessi pedonali delle attivit? produttive site nei medesimi tratti, predisponendo un passaggio pedonale a norma, con idonei ripari della caduta accidentale di materiali e attrezzature, al fine di proteggere i passaggi pedonali verso i numeri civici interessati dai sovrastanti lavori.

