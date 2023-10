L’Aquila, Monticchio: riconsegnato il fontanile monumentale dopo i lavori di restauro

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:

Riconsegnato dall’amministrazione comunale lo storico fontanile monumentale nella frazione di Monticchio al termine dei lavori di restauro effettuati nei mesi scorsi.

“A seguito di criticit? riscontrate ? stato dato il via ad un significativo intervento di straordinaria manutenzione – ha spiegato l’assessore alla Transizione ecologica e Protezione civile, Fabrizio Taranta – Le opere, realizzate in collaborazione con la Soprintendenza dell’Aquila, hanno riguardato la ripulitura generale del sito, la sistemazione della pavimentazione in pietra bianca, la pulizia e l’impermeabilizzazione delle vasche, la sistemazione dell’impianto elettrico e della recinzione perimetrale”.

“Il fontanile di Monticchio con il restauro, tanto atteso, in quanto luogo identitario e vero e proprio simbolo della vita comunitaria della frazione, ? tornato alla sua naturale bellezza e ad essere nuovamente centro di incontro e punto di riferimento per tutti gli abitanti del paese”.

“Gli interventi effettuati sono la testimonianza dell’attenzione e dell’impegno costante che questa amministrazione riserva a tutto il territorio comunale senza tralasciare la cura e la valorizzazione delle frazioni” conclude l’assessore – recita la nota online sul portale web ufficiale.

