L’Aquila, Morte moglie dott. Spacca, il cordoglio del sindaco Biondi

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

“A nome della Municipalit? e a titolo personale esprimo le pi? sentite e sincere condoglianze al dottor Giorgio Spacca per la dolorosa perdita dell’amata moglie Daniela – Possano giungere, in questo momento di profonda sofferenza, sentimenti di vicinanza e sostegno a lui, ai figli Andrea e Stefano, ai familiari tutti, ai colleghi ospedalieri e universitari per un lutto cos? lacerante”. Lo dichiara il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio informativo del Comune di L’Aquila. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 11, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it