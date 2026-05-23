L’Aquila, mostra di Antonio Del Donno a Palazzo Ciccozzi in occasione della Giornata delle Dimore Storiche

L’Aquila si conferma Capitale italiana della Cultura 2026, accogliendo domani, domenica 24 maggio, un evento di grande rilievo dedicato al maestro Antonio Del Donno, figura di spicco dell’arte contemporanea internazionale. L’esposizione avrà luogo a Palazzo Ciccozzi, in via Indipendenza, in occasione della Giornata nazionale delle Dimore storiche, promossa dall’Associazione dimore storiche italiane.

La mostra, organizzata da Spazio Indipendenza, hub per la formazione e l’innovazione del gruppo Abivet di Roma, vedrà esposte le opere più significative del maestro Del Donno, rappresentative dei momenti chiave della sua riflessione artistica. Tra queste, saranno presenti i celebri “Vangeli” degli anni ’70 e le monumentali “Tagliole Giganti”, simboli della sua poetica visionaria e concettuale.

Accanto alle opere storiche, il pubblico potrà apprezzare il linguaggio potente di un artista che ha attraversato oltre mezzo secolo di storia dell’arte mantenendo intatta la propria identità rivoluzionaria. La mostra è curata dall’Archivio e Polo Museale Antonio Del Donno, in collaborazione con ArteOraTV di Roberto Porcelli, autorevole nel settore della valorizzazione e diffusione internazionale dell’opera del Maestro.

Antonio Del Donno, nato a Benevento nel 1927, ha sempre mostrato una forte passione per il disegno e la geometria. La sua carriera espositiva ha avuto inizio negli anni Sessanta e si è contraddistinta per un linguaggio originale che unisce pittura, gesto materico, materiali eterogenei e una profonda riflessione filosofica e simbolica.

Il maestro Del Donno è noto soprattutto per il ciclo dei “Vangeli”, tavole di legno assemblate con ferro e caratteri impressi a fuoco recanti versetti evangelici, che diventano metafore visive di memoria, coscienza e critica culturale. Le opere in esposizione offriranno al pubblico la possibilità di immergersi in una straordinaria lettura della produzione artistica di Del Donno, seguendo l’evoluzione della sua carriera artistica fino ai giorni nostri.

L’appuntamento a Palazzo Ciccozzi promette emozioni e suggestioni, offrendo a tutti gli appassionati d’arte l’opportunità di scoprire l’universo creativo di uno dei maestri più influenti dell’arte contemporanea internazionale.