L’Aquila, mostra fotografica “Aurum Naturæ” di Marco Equizi: paesaggi in bianco e nero per riscoprire il legame con la natura

All’Aquila la mostra “Aurum Naturæ”: i paesaggi in bianco e nero di Marco Equizi

E’ in programma per domani lunedì 9 marzo, alle ore 10.00, l’apertura della mostra fotografica Aurum Naturæ, Paesaggi in bianco e nero di Marco Equizi realizzata dall’Istituto Cinematografico dell’Aquila “La Lanterna Magica” ETS e allestita presso il Giardino d’Inverno del Consiglio Regionale dell’Abruzzo, Palazzo dell’Emiciclo all’Aquila.

L’esposizione vuole offrire uno sguardo contemplativo sul nostro paesaggio, mettendo in luce la dimensione primordiale e incontaminata di territori spesso raccontati soltanto attraverso le tragedie sismiche. “Attraverso la fotografia in monocromia, il progetto invita il pubblico a riscoprire il legame profondo tra gli elementi naturali — cielo, acqua, terra e vegetazione — e a riflettere sul rapporto tra l’uomo e l’ambiente.”

Il progetto de ”La Lanterna Magica” nasce anche con l’intento di dare spazio e visibilità agli artisti del territorio, valorizzando lo sguardo di chi vive e conosce profondamente questi luoghi. Promuovere il lavoro di autori locali significa infatti rafforzare il legame tra produzione artistica e paesaggio, favorendo una narrazione autentica del territorio e contribuendo alla crescita culturale della comunità.

Il formato scelto dall’autore, e che caratterizza il titolo, è quello aureo. I punti di vista che vengono resi all’osservatore sono quelli di un viaggiatore che raggiunge il posto e punta il suo sguardo, naturalmente orizzontale, verso lo spettacolo che ha davanti, secondo il rapporto, vicino alla perfezione, di 144:89.

Aurum Naturæ è una serie realizzata nell’arco di sei anni, dal 2014 al 2020, ed è idealmente divisa in quattro parti: Cielo, Forma, Acqua, Vegetazione; i punti di scatto – seppur in molti casi riconoscibili – non vengono indicati per volontà espressa dell’autore. Un racconto audiovisivo dell’autore arricchisce l’esposizione fotografica, accompagnando il visitatore in un percorso immersivo che approfondisce i luoghi e l’ispirazione alla base del progetto.

Vi aspettiamo, dunque, dal 9 al 24 marzo 2026, dalle ore 10 alle ore 18, al Giardino d’Inverno del Consiglio Regionale dell’Abruzzo, Palazzo dell’Emiciclo all’Aquila, ingresso libero.