L’Aquila: Mostre internazionali e cultura all’apice con Antonio Del Donno a Palazzo Ciccozzi

Un percorso espositivo internazionale di straordinaria intensità è approdato nel cuore dell’Aquila, Capitale italiana della Cultura 2026, con una vasta mostra antologica dedicata all’artista contemporaneo Antonio Del Donno, uno dei più influenti nel panorama dell’arte contemporanea. La mostra, che ha ripercorso le tappe fondamentali della produzione artistica del maestro, ha suscitato grande entusiasmo e partecipazione tra il pubblico.

L’esposizione, che si è svolta in occasione della Giornata nazionale delle Dimore storiche, promossa dall’Associazione dimore storiche italiane, è stata ospitata a Palazzo Ciccozzi, e organizzata da Spazio Indipendenza, hub per la formazione e l’innovazione del gruppo Abivet di Roma. Il presidente di Spazio Indipendenza, Maurizio Albano, ha commentato: “È sempre una grande soddisfazione registrare l’apprezzamento dei tanti visitatori che dimostrano sempre maggiore interesse per le iniziative proposte”.

L’opera di Antonio Del Donno, dalle celebri “Vangeli” alle grandi opere materiche, ai lavori più radicali e spirituali della maturità, ha continuato ad affermarsi come una delle presenze più autorevoli e riconoscibili della scena artistica italiana e internazionale. Tutte le iniziative legate all’artista sono curate dall’Archivio Antonio Del Donno, sotto la direzione di Alberto Molinari, figura centrale nella tutela, valorizzazione e promozione internazionale dell’opera del Maestro.

“Antonio Del Donno continua a vivere con nuova forza attraverso mostre, studi, pubblicazioni e grandi eventi e noi siamo orgogliosi di aver reso L’Aquila un tassello importante di questo percorso artistico internazionale”, ha concluso Albano. La mostra ha rappresentato un momento significativo per la città, che si conferma come polo culturale di rilievo per l’arte contemporanea.