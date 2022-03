L’Aquila, Mura Urbiche: fruibile e percorribile Porta Roaiana

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:

Diventa fruibile e percorribile un nuovo tratto di mura urbiche grazie all’intervento dell’amministrazione comunale che attraverso un’azione di ripulitura, riqualificazione e pavimentazione ha reso disponibili gli spazi di Porta Roiana – viene evidenziato sul sito web. L’area, situata a ridosso di Ponte Sant’Apollonia in via XX settembre e raggiungibile attraverso l’ingresso posizionato nel tratto finale di via Rocca di Corno, stata inaugurata alla presenza del sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, dell’assessore all’Ambiente, Fabrizio Taranta, del dirigente della Soprintendenza Abap, Antonio Di Stefano, il vice presidente della Fondazione Carispaq, Roberto Marotta, e dei rappresentanti delle associazioni della Compagnia delle Mura – si apprende dal portale web ufficiale.

- Pubblicità -



“I nostri tecnici e funzionari sono gi a lavoro per aprire, entro il mese di aprile, un ulteriore porzione del camminamento, che da porta Roiana conduce sino a porta Lucoli, e consegnare un percorso molto suggestivo e, probabilmente, poco conosciuto che da adesso potr essere scoperto da cittadini e turisti – – spiegano sindaco e assessore – Siamo intervenuti in zone non interessate da progetti della Soprintendenza, con cui esiste un’ottima sinergia per valorizzare il grande patrimonio rappresentato dalle nostre mura: la stessa collaborazione attiva con associazioni e movimenti civici con cui abbiamo rinnovato la convenzione affinch la comunit sia protagonista del processo di recupero e valorizzazione di una delle cinte murarie pi lunghe e meglio conservate in Italia”.

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informativo del Comune di L’Aquila. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 09, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it