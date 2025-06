L’Aquila, Mura urbiche: Palumbo (Presidente V Commissione), “superare ostacoli e aprire il percorso per L’Aquila 2026” 

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Nel corso della riunione della V Commissione, appositamente convocata per fare il punto sullo stato dell’arte dei lavori di recupero delle mura urbiche cittadine, sono emerse alcune complessit? che occorre superare affinch? in vista del 2026, anno in cui L’Aquila sar? Capitale Italiana della Cultura, questo bene monumentale straordinario venga reso fruibile per la nostra comunit?, turisti e visitatori che verranno nella nostra citt?. Nel corso degli interventi, finanziati per 5 milioni di euro complessivi con delibera Cipe 3/2016, l’Ufficio speciale per la ricostruzione dell’Aquila (Usra) – stazione appaltante e che ringrazio per aver preso parte alla riunione e aver condiviso puntualmente il resoconto sull’avanzamento delle opere appaltate nel 2023 – ha rappresentato ai membri della commissione alcune criticit?. La prima: ? stato scoperto, nei pressi dell’ex ospedale San Salvatore, un tratto di mura ancor pi? antico rispetto a quello attualmente visibile – si apprende dalla nota stampa. Per questa ragione ? stata sottoposta una variante progettuale alla Soprintendenza per proseguire nei lavori e valorizzare ulteriormente l’area – viene evidenziato sul sito web. Occorre, inoltre, un ulteriore intervento di risistemazione nel tratto di Porta Branconia per consolidare in alcuni tratti le strutture gi? realizzate nel primo lotto di interventi e che avr? bisogno, verosimilmente, di un ulteriore finanziamento – Il mio appello ? rivolto sia alla Soprintendenza, affinch? possa essere rilasciato il nulla osta alla variante richiesta in tempi ragionevolmente rapidi, sia al Comune e all’Amministrazione per farsi parte diligente e sbloccare questa impasse, mettendo tutti i soggetti coinvolti intorno a un tavolo e trovare una soluzione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Definire questi due punti consentirebbe, ad oggi, di riaprire al pubblico un ampio tratto, che va da Porta Branconia alle 99 Cannelle – si apprende dalla nota stampa. All’assessore all’Ambiente Taranta, anche lui presente all’incontro, ho chiesto, inoltre, di procedere al rinnovo della convenzione con la Compagnia delle Mura, il gruppo di associazioni nato con l’obiettivo di controllare e monitorare le mura cittadine – recita la nota online sul portale web ufficiale. Una volont?, quest’ultima, peraltro espressa dal Consiglio comunale che su mia proposta, nel 2021, approv? una mozione proprio per rinsaldare questo legame tra Istituzioni e cittadinanza attiva – viene evidenziato sul sito web. Tra qualche mese gli occhi dell’Italia, e non solo, saranno puntati sull’Aquila e sarebbe bello poter mostrare a chi verr? a visitare la nostra citt? anche questa bellezza, testimone del nostro passato ma anche opportunit? di sviluppo in chiave turistica e di riqualificazione urbana – si apprende dal portale web ufficiale. Questo era l’obiettivo che nell’immediato post sisma l’allora amministrazione comunale si era dato, questo ? l’obiettivo che oggi noi abbiamo il compito di portare a termine – Stefano Palumbo – Presidente V Commissione Garanzia e Controllo

