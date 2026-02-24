- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Febbraio 24, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomePoliticaL’Aquila, nasce il Comitato della Lega Abruzzo per il Sì al Referendum...
Politica

L’Aquila, nasce il Comitato della Lega Abruzzo per il Sì al Referendum sulla riforma della giustizia.

- Spazio Pubblicitario 02 -

La Lega Abruzzo ha annunciato la nascita del Comitato per il Sì in vista del referendum confermativo sulla riforma della giustizia del 22 e 23 marzo. Il Comitato, coordinato dall’avvocato Anna Lisa Bucci, Responsabile del Dipartimento Regionale Giustizia Lega, sarà impegnato nella promozione di informazione e confronto su un tema di rango costituzionale di particolare rilevanza.

Il Comitato della Lega Abruzzo per il Sì è articolato in Comitati provinciali, con responsabili specifici per ciascuna provincia. In particolare, gli avvocati Carla Mannetti, Sandro Marinelli, Dario Marrocco e Paola Petrella coordineranno rispettivamente i Comitati per le province dell’Aquila, Pescara, Chieti e Teramo. Per l’area di Avezzano e della Marsica è stato nominato l’avvocato Jacopo Angelini.

Anna Lisa Bucci e Vincenzo D’Incecco, coordinatore regionale della Lega, hanno sottolineato l’importanza di essere presenti sul territorio per spiegare le ragioni del Sì e ascoltare le esperienze di coloro che hanno subito le conseguenze di un sistema giudiziario che necessita di cambiamento. “Incontreremo i cittadini, raccoglieremo le loro esperienze e illustreremo le motivazioni del nostro impegno. Una giustizia che funzioni è una condizione essenziale per la libertà, lo sviluppo economico e la coesione sociale” hanno dichiarato.

Il Comitato della Lega Abruzzo per il Sì si propone quindi come un’importante iniziativa finalizzata a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della riforma della giustizia, in vista del prossimo referendum confermativo.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it