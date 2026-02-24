L’Aquila, nasce il Comitato della Lega Abruzzo per il Sì al Referendum sulla riforma della giustizia.

La Lega Abruzzo ha annunciato la nascita del Comitato per il Sì in vista del referendum confermativo sulla riforma della giustizia del 22 e 23 marzo. Il Comitato, coordinato dall’avvocato Anna Lisa Bucci, Responsabile del Dipartimento Regionale Giustizia Lega, sarà impegnato nella promozione di informazione e confronto su un tema di rango costituzionale di particolare rilevanza.

Il Comitato della Lega Abruzzo per il Sì è articolato in Comitati provinciali, con responsabili specifici per ciascuna provincia. In particolare, gli avvocati Carla Mannetti, Sandro Marinelli, Dario Marrocco e Paola Petrella coordineranno rispettivamente i Comitati per le province dell’Aquila, Pescara, Chieti e Teramo. Per l’area di Avezzano e della Marsica è stato nominato l’avvocato Jacopo Angelini.

Anna Lisa Bucci e Vincenzo D’Incecco, coordinatore regionale della Lega, hanno sottolineato l’importanza di essere presenti sul territorio per spiegare le ragioni del Sì e ascoltare le esperienze di coloro che hanno subito le conseguenze di un sistema giudiziario che necessita di cambiamento. “Incontreremo i cittadini, raccoglieremo le loro esperienze e illustreremo le motivazioni del nostro impegno. Una giustizia che funzioni è una condizione essenziale per la libertà, lo sviluppo economico e la coesione sociale” hanno dichiarato.

Il Comitato della Lega Abruzzo per il Sì si propone quindi come un’importante iniziativa finalizzata a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della riforma della giustizia, in vista del prossimo referendum confermativo.