L’Aquila, nasce il progetto “Ambasciatori del futuro” per sensibilizzare i giovani sullo sviluppo sostenibile

L’Aquila, 16 giugno 2026 – E’ stato presentato ufficialmente stamattina il progetto “Ambasciatori del futuro”, che mira a sensibilizzare i giovani sullo sviluppo sostenibile. Il progetto, della durata di due anni e finanziato dal MASE Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, vede come soggetto capofila l’Università degli Studi dell’Aquila e come partner il Comune dell’Aquila, la Regione Abruzzo e Save The Children.

Il progetto coinvolge direttamente circa settanta ragazzi e ragazze provenienti dai due istituti comprensivi del comune dell’Aquila, Amedeo D’Aosta e Convitto Cotugno. Inoltre, le attività svolte hanno interessato anche 16 associazioni di volontariato del territorio, coinvolgendo complessivamente oltre 300 studenti. I ragazzi sono stati suddivisi in 8 gruppi tematici che affrontano tematiche quali disuguaglianze, ambiente, genere, educazione, digitale, inclusione, partecipazione e migrazione.

Il rettore dell’Università degli Studi dell’Aquila, Fabio Graziosi, ha dichiarato: “Come ateneo, noi intercettiamo i ragazzi in una finestra temporale precisa che è quella della formazione universitaria. Obiettivo di questo progetto è creare sensibilità nei giovani e consentire loro di dare un impulso allo sviluppo sostenibile del futuro”.

Il professor Alessandro Vaccarelli, docente di Pedagogia e responsabile scientifico del progetto, ha sottolineato l’importanza del coinvolgimento dei giovani: “La sostenibilità non può essere pensata senza il contributo attivo delle nuove generazioni, che sono portatrici di bisogni, visioni e competenze indispensabili per orientare le scelte future. Parlare di futuro significa, prima di tutto, ascoltare chi quel futuro lo abiterà più a lungo”.

Anche Manuela Tursini, assessora alle Politiche sociali e alla Partecipazione del Comune dell’Aquila, ha sottolineato l’importanza di coinvolgere i giovani nelle politiche di sviluppo sostenibile del territorio: “Si tratta di creare le condizioni affinché idee, sensibilità e competenze dei giovani possano contribuire concretamente ai processi decisionali”.

Paolo Lattanzio, capo della struttura “Sviluppo Territoriale Italia” di Save the Children Italia, ha concluso sottolineando l’impegno dell’organizzazione nel coinvolgimento attivo dei ragazzi e delle ragazze: “Questo significa coinvolgerli non solo come beneficiari di determinate azioni o soggetti da ascoltare periodicamente ma come protagonisti, ovvero soggetti attivi nella lettura del territorio”.