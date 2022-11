L’Aquila, Natale 2022: il Comune scommette sui “Venerdì in centro” invernali, il Concerto di Capodanno. Nei prossimi giorni sarà completato anche il calendario delle iniziative natalizie

- Advertisement -

Il centro storico sar? nuovamente animato dall’appuntamento dei “Venerd? in centro”, questa volta proposti in versione natalizia, in programma per il 23 dicembre, in un pomeriggio dedicato alle famiglie e all’insegna del divertimento per i bambini con il Villaggio di Babbo Natale, gli elfi, le mascotte, i giochi di una volta e gli artisti di strada – si legge sul sito web ufficiale.

Il 1? gennaio, invece, sar? la volta del Concerto di Capodanno con l’esibizione di un artista di fama nazionale che calcher? il palco dell’Auditorium e il cui nome sar? presto svelato –

“Regalare l’atmosfera delle feste e augurare buon Natale e felice anno nuovo alla cittadinanza, anche in un momento cos? delicato – ha commentato il sindaco Pierluigi Biondi – ? un preciso obiettivo dell’Amministrazione”.

“Anche quest’anno, inoltre – continua il primo cittadino – assisteremo all’accensione delle luminarie e degli alberi di Natale e potremo godere degli addobbi natalizi tra le vie della citt?. Abbiamo usato delle accortezze nell’allestimento e sui tempi di accensione perch? riteniamo necessario contenere i costi dell’energia – viene evidenziato sul sito web. Allo stesso tempo non abbiamo voluto negare alla citt? l’atmosfera natalizia”.

“Con queste iniziative vogliamo dare il segno tangibile che L’Aquila vive nonostante gli aumenti dei prezzi e la scarsit? delle materie prime – si apprende dalla nota stampa. Un segno che si sostanzia nei festeggiamenti del Natale, ricorrenza attesa da grandi e piccoli e che da sempre riporta tutti noi ai valori fondamentali dell’unione e della condivisione”, conclude il sindaco –

A corredo delle iniziative natalizie del Comune, ? in fase di predisposizione il Cartellone di Natale, con le molte attivit? promosse da enti e associazioni del territorio – aggiunge testualmente l’articolo online.

