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Attualità

L’Aquila, Nel Comune dell’Aquila, alla scoperta della biodiversità: laboratorio per famiglie tra natura, educazione e territorio con la Ludoteca comunale Ape Tau

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L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:L’Assessorato alle Politiche sociali del Comune dell’Aquila promuove un laboratorio didattico dedicato alla biodiversit? organizzato dalla Ludoteca comunale Ape Tau in collaborazione con l’Accademia delle Belle Arti dell’Aquila – viene evidenziato sul sito web. L’assessore alle Politiche sociali del Comune dell’Aquila Manuela Tursini dichiara: ?Promuovere queste attivit? educative e accompagnare bambini e famiglie alla scoperta delle tracce e delle orme degli animali presenti sul territorio, significa avvicinare le nuove generazioni al rispetto dell’ambiente che ci circonda e alla conoscenza in modo coinvolgente e partecipato – La collaborazione tra realt? associative e istituzioni rappresenta un valore aggiunto per costruire occasioni di crescita condivisa, accessibili a tutte le famiglie? conclude l’assessore – si apprende dalla nota stampa. L’iniziativa si svolger? nel fine settimana con i seguenti orari: sabato 21 marzo dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 18:30, domenica 22 marzo dalle 10:00 alle 13:00. La partecipazione ? gratuita, ma ? richiesta la prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti, contattando via WhatsApp il numero 320 270 3901. Anche i genitori sono invitati a prendere parte attiva al laboratorio –  

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio informativo del Comune di L’Aquila. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 10, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it

 

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