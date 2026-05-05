L’Aquila: Nelle mense universitarie arriva il menù internazionale, viaggio tra sapori e culture del mondo

L’Aquila – Nelle mense universitarie arriva il menù internazionale per offrire agli studenti un viaggio tra sapori e culture del mondo. L’Adsu L’Aquila ha annunciato un’iniziativa in programma per giovedì 7 maggio che prevede l’introduzione di piatti ispirati alle cucine internazionali. Il presidente di Adsu L’Aquila, Marica Schiavone, ha sottolineato l’importanza di creare uno spazio di inclusione reale dove culture e abitudini diverse possano incontrarsi quotidianamente.

Il direttore di Adsu L’Aquila, Michele Suriani, ha commentato che l’obiettivo è rendere l’offerta delle mense sempre più vicina alla comunità universitaria. Le mense saranno quindi luoghi in cui riconoscere e valorizzare le diverse sensibilità culturali presenti tra gli studenti. Questa iniziativa si inserisce in un percorso più ampio di miglioramento dei servizi agli studenti, con l’obiettivo di costruire luoghi più aperti.

Il menù internazionale, curato dallo chef Raja Luttoo, include piatti rappresentativi di diverse aree geografiche come il cous cous mediterraneo, il karniyarik turco, i falafel mediorientali e il pollo all’ananas di ispirazione asiatica. Per contorno, sono previsti piatti come la ratatouille francese e i fagioli alla messicana. Chiuderà il pasto lo strudel di mele della tradizione mitteleuropea e sarà disponibile anche la sangria.

L’Adsu L’Aquila ha recentemente aderito alla Green Food Week in collaborazione con l’Università degli Studi dell’Aquila, promuovendo un modello più sostenibile e attento alla riduzione delle proteine animali. Con questa nuova iniziativa, l’attenzione si sposta sulla dimensione culturale, offrendo agli studenti un’esperienza culinaria che abbraccia diverse tradizioni e culture del mondo.