L’Aquila: Nessuna minaccia per aree agricole, rassicura Campitelli di Fratelli d’Italia

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Nicola Campitelli, ha voluto chiarire la posizione dell’ente in merito alle recenti dichiarazioni di Confagricoltura riguardo a presunte minacce per le aree agricole della Regione Abruzzo.

Secondo Campitelli, il comunicato stampa di Confagricoltura non ha alcuna connessione con la proposta di legge regionale attualmente in Consiglio. Si tratta piuttosto dell’adeguamento della L.R. 8/2025 alle disposizioni statali del DL 175/2025, poi convertito nella Legge 4/2026. Tutte le tutele previste per le aree agricole dalla L.R. 8/2025 restano in vigore, in particolare per l’area del Fucino.

Campitelli ha sottolineato che non esiste alcuna nuova norma che metta in pericolo il Fucino o altre zone agricole, né vi è alcuna previsione di trasformare aree agricole in siti per la produzione di energia al di fuori di quanto già stabilito dalle norme statali. La normativa nazionale vincolante per le regioni consente l’utilizzo di alcune aree agricole per impianti fotovoltaici solo entro limiti tassativi.

La Regione Abruzzo, secondo Campitelli, ha individuato ulteriori aree idonee rispettando questi limiti e tutelando in modo speciale il Fucino. Il consigliere regionale ha dichiarato che la presa di posizione di Confagricoltura potrebbe derivare dal disagio di chi ha avanzato proposte non accoglibili dal punto di vista legislativo.

Campitelli ha rassicurato gli abruzzesi, affermando che la Regione continuerà a rispettare il territorio e a raggiungere gli obiettivi sulle energie rinnovabili senza compromettere le aree agricole.

L’Ufficio stampa ha reso noto il comunicato stampa il 18 aprile 2026, in merito alle dichiarazioni di Campitelli riguardo alla protezione del territorio e al rispetto della normativa nazionale per le aree agricole della Regione Abruzzo.