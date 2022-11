L’Aquila, Neve: obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali dal 15 novembre

- Advertisement -

A partire da marted? 15 novembre, fino al 15 aprile 2023, sar? obbligatorio montare pneumatici invernali o in alternativa mezzi anti-sdruccevoli, come catene o altro mezzo omologato, da tenere a bordo del veicolo, per garantire la sicurezza alla guida in caso di neve o strada ghiacciata – si legge sul sito web ufficiale. Lo ha stabilito con apposita ordinanza il comando di Polizia municipale dell’Aquila – si legge sul sito web ufficiale.

Il provvedimento riguarda tutti i veicoli a motore, compresi autocarri, mezzi pubblici di trasporto urbano ed extraurbano, nonch? quelli destinati alla raccolta dei rifiuti e macerie, circolanti su tutte le strade comunali e su quelle che ricadono sui centri abitati del territorio comunale – si apprende dalla nota stampa. Sono esclusi dall’obbligo i ciclomotori a due ruote e motocicli che possono circolare solo in caso di assenza di neve e di ghiaccio sul manto stradale – si apprende dalla nota stampa.

In caso di precipitazioni nevose, per tutta la durata degli eventi e fino al ripristino della percorribilit? in condizioni di sicurezza, ? inoltre disposta la sospensione della circolazione sulle strade urbane agli autocarri con massa a pieno carico superiore a 35 quintali, ad eccezione dei mezzi di pubblica utilit? in emergenza – si legge sul sito web ufficiale.

Si invitano gli utenti della strada a rispettare quanto indicato nell’ordinanza della Polizia municipale, consultabile all’albo pretorio comunale a questo indirizzo https://www.albo-pretorio – aggiunge testualmente l’articolo online. it/albo/archivio4_atto_0_465629_0_2.html

