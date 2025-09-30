- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Settembre 30, 2025
L’Aquila, NOMINA NUOVO RETTORE UNIVAQ. Le congratulazioni del sindaco Biondi

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:“Desidero esprimere i miei pi? sentiti auguri di buon lavoro al nuovo Rettore dell’Universit? degli Studi dell’Aquila, Fabio Graziosi, insediatosi ufficialmente oggi alla guida dell’Ateneo aquilano – L’Universit? degli Studi dell’Aquila ? attore strategico per lo sviluppo culturale, economico e sociale della nostra citt?. Il dialogo tra Comune e Ateneo proseguir?, e avr? al centro sempre temi strategici per la comunit? come il rafforzamento e il consolidamento del sistema sanitario, l’avvio della Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione e la gestione del patrimonio immobiliare da dedicare agli studenti con il collegio di merito – All’uscente Edoardo Alesse formulo i migliori auguri per il suo percorso professionale e il ringraziamento per quanto fatto nel corso del tempo alla guida dell’Universit? federiciana”. Cos? il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio stampa del Comune di L’Aquila. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 16, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it

 

