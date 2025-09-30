L’Aquila, NOMINA NUOVO RETTORE UNIVAQ. Le congratulazioni del sindaco Biondi

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:“Desidero esprimere i miei pi? sentiti auguri di buon lavoro al nuovo Rettore dell’Universit? degli Studi dell’Aquila, Fabio Graziosi, insediatosi ufficialmente oggi alla guida dell’Ateneo aquilano – L’Universit? degli Studi dell’Aquila ? attore strategico per lo sviluppo culturale, economico e sociale della nostra citt?. Il dialogo tra Comune e Ateneo proseguir?, e avr? al centro sempre temi strategici per la comunit? come il rafforzamento e il consolidamento del sistema sanitario, l’avvio della Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione e la gestione del patrimonio immobiliare da dedicare agli studenti con il collegio di merito – All’uscente Edoardo Alesse formulo i migliori auguri per il suo percorso professionale e il ringraziamento per quanto fatto nel corso del tempo alla guida dell’Universit? federiciana”. Cos? il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

