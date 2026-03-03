L’Aquila, Nomine TSA: le congratulazioni del sindaco Biondi

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:“Rivolgo le mie congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro al presidente Miska Ruggeri, confermato alla guida del Teatro Stabile d’Abruzzo, ai componenti del nuovo Consiglio di amministrazione, Eliseo Iannini, nominato vicepresidente, e Nadia Vittorini, riconfermata nel Cda, entrambi in quota Comune, a Carlo Dante, gi? vice presidente dell’ente e designato dalla Regione Abruzzo quale nuovo membro del Cda insieme ad Annalisa Di Stefano”.Cos? il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, a margine dell’assemblea dei soci del Tsa che si ? riunita oggi pomeriggio – aggiunge testualmente l’articolo online. “Ringrazio il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e l’assessore con delega alla Cultura, Roberto Santangelo, per l’attenzione dimostrata nei confronti di una delle massime istituzioni culturali regionali – precisa il comunicato. Il mio personale riconoscimento per il lavoro svolto nel precedente mandato a Ruggeri e l’augurio di proseguire nel percorso di crescita e consolidamento del Teatro Stabile d’Abruzzo – I consiglieri nominati e riconfermati rappresentano profili di spessore che sapranno mettere a disposizione dell’ente competenza, esperienza ed entusiasmo per affrontare le sfide dei prossimi anni e contribuire al raggiungimento di nuovi e prestigiosi traguardi, forti della direzione artistica di Giorgio Pasotti – precisa il comunicato. Il Teatro Stabile d’Abruzzo ? chiamato a svolgere un ruolo centrale nell’anno dell’Aquila Capitale italiana della Cultura e nell’organizzazione di rassegne di primo piano, come I Cantieri dell’Immaginario, appuntamento identitario della nostra estate culturale”.“Desidero inoltre esprimere un sentito ringraziamento ai consiglieri uscenti, Claudio Gregori e Maria Cristina De Amicis, per l’impegno, la dedizione e la professionalit? dimostrati nel corso del loro mandato – riporta testualmente l’articolo online. Il loro contributo ha accompagnato una fase significativa per il Tsa – si apprende dal portale web ufficiale. A tutti loro va la gratitudine dell’amministrazione comunale e dell’intera comunit? aquilana”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio stampa del Comune di L’Aquila. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 19, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it