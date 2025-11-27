L’Aquila, Non è solo il 25 novembre, presentato il progetto On the road

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Nell’ambito del programma di iniziative denominato “Non ? solo il 25 novembre”, nella sede municipale di Palazzo Margherita questa mattina ? stato presentato il progetto “On the road”, progetto deliberato lo scorso febbraio dalla Commissione per le Pari Opportunit? della Regione Abruzzo e al quale il Comune dell’Aquila ha dato la propria adesione, che prevede un pacchetto di misure sociali per il reinserimento lavorativo delle donne disoccupate o inoccupate, con particolare attenzione a quelle vittime di violenza, e per promuovere pari opportunit? di sviluppo, autonomia ed inclusione – si apprende dalla nota stampa. A presentare durante una conferenza stampa finalit? ed obiettivi del progetto “On the road” sono state l’Assessore alle Pari Opportunit? del Comune dell’Aquila Ersilia Lancia e il Presidente della Commissione Pari Opportunit? del Consiglio Regionale dell’Abruzzo Rosa Pestilli.“Questo progetto rappresenta un tassello concreto del nostro impegno contro ogni forma di violenza e discriminazione,” ha dichiarato l’assessore Ersilia Lancia – si legge sul sito web ufficiale. “L’autonomia economica ? una delle condizioni fondamentali affinch? una donna possa davvero liberarsi da una situazione di abuso e ricostruire la propria vita – si apprende dal portale web ufficiale. ‘On the road’ offre strumenti, reti e opportunit? reali, mettendo insieme istituzioni, imprese e centri antiviolenza in un percorso condiviso che vuole generare risultati misurabili e duraturi.”Sulla stessa linea, il Presidente della CPO regionale Rosa Pestilli ha evidenziato: “Con questo progetto vogliamo rendere strutturale la collaborazione tra i diversi attori del territorio, perch? il reinserimento lavorativo non pu? essere lasciato alla buona volont? dei singoli, ma deve diventare una pratica sistemica – si apprende dal portale web ufficiale. Attraverso il protocollo d’intenti vogliamo offrire un modello replicabile e stabile, capace di creare vere opportunit? e di valorizzare le donne, le loro competenze e il loro talento – ”Il progetto ? finalizzato alla sottoscrizione di un successivo Protocollo d’Intenti tra Comune, Istituzioni, Centri Antiviolenza, Associazioni imprenditoriali, Universit?, Organizzazioni sindacali, Asl, Associazioni del terzo settore, Agenzie di intermediazione e somministrazione al lavoro, Autorit? Garanti, Consigliere di Parit?, Ordini professionali, Cpo e altri Enti, un protocollo che si propone di:promuovere la diversity per valorizzare i talenti femminili nelle aziende;incentivare l’occupazione femminile, in particolare per le donne vittime di violenza;creare eque opportunit? di carriera e ridurre il divario salariale di genere;sostenere l’innovazione sociale e la valorizzazione del merito – recita il testo pubblicato online. Il progetto prevede inoltre un ciclo di convegni sulle politiche attive del lavoro, da tenere nelle quattro Province abruzzesi, di concerto con le rispettive Camere di Commercio, allo scopo di: supportare concretamente i Centri Antiviolenza nelle attivit? connesse con il reinserimento nel mondo del lavoro delle donne vittime di violenza; sensibilizzare le piccole e medie imprese sull’importanza sociale ed economica e sulle opportunit? derivanti dall’inclusione lavorativa delle donne vittime di violenza; creare, per l’effetto, una rete di connessione tra PMI, istituzioni e Centri Antiviolenza; incentivare le piccole e medie imprese ad accogliere le donne vittime di violenza, istituendo a tale scopo il “Registro delle imprese virtuose”, realt? che si distinguono per il loro impegno sociale, anche mediante l’assunzione di donne che hanno concluso il percorso con i Centri Antiviolenza; facilitare l’individuazione da parte dei Centri Antiviolenza di aziende che possano accogliere le donne vittime di violenza – viene evidenziato sul sito web.

