L’Aquila, Nuova area imbarco passeggeri per l’Aeroporto dei Parchi di Preturo

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Una nuova aera imbarco passeggeri sorger? all’interno dell’Aeroporto dei Parchi di Preturo “Giuliana Tamburro”. Lo ha stabilito la giunta comunale che ha accolto la proposta della societ? che gestisce l’infrastruttura aeroportuale finalizzata alla realizzazione dei nuovi spazi, mediante la riconversione di locali gi? adibiti a sala operativa durante l’emergenza sisma 2009 e oggi in disuso – aggiunge testualmente l’articolo online. L’Amministrazione comparteciper? con una spesa di 67mila euro, mentre saranno a carico del gestore, che sar? anche soggetto attuatore degli interventi, altri oneri finanziari, amministrativi e progettuali.“La proposta scaturisce dall’analisi, prodotta dal gestore, del volume di traffico aereo registrato nell’ultimo periodo nello scalo aeroportuale, quantificato in circa 4.000 movimenti annui, ripartiti tra: turismo privato con velivoli leggeri; voli commerciali in aerotaxi per imprenditori e famiglie di provenienza europea; volo a vela”, si legge nella deliberazione approvata dalla giunta comunale – “In vista dell’Aquila 2026 e degli eventi connessi – dichiarano il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore con delega all’Aeroporto dei Parchi, Paola Giuliani – si prevede un incremento del volume di traffico di avioturismo – recita il testo pubblicato online. La nuova area per l’imbarco passeggeri render? l’aerostazione di Preturo pi? confortevole e adeguata alle esigenze di utenti e operatori – precisa la nota online. Un progetto condiviso con il consigliere comunale con delega alla valorizzazione dell’aeroporto dei Parchi, Livio Vittorini, che ringraziamo per il sempre prezioso lavoro a servizio della comunit?”.

