L’Aquila, Nuova edizione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni – Informazioni ai cittadini

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:Gli uffici del settore Servizi demografici del Comune dell’Aquila informano che ? in corso la nuova edizione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2025 che coinvolge ogni anno un campione rappresentativo di famiglie – Secondo le stime dell’ISTAT quest’anno saranno intervistate sul territorio aquilano circa 1.200 famiglie – si apprende dalla nota stampa. L’edizione 2025 prevede tre indagini censuarie: la rilevazione areale – componente A, componente L2 e la rilevazione Da Lista – si apprende dal portale web ufficiale. La rilevazione areale – Componente A terminer? il 18 novembre mentre per le altre indagini, componente B e Da Lista, il termine ultimo per effettuare l’intervista ? il 23 dicembre – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Per tutte e 3 le rilevazioni sono operativi sul campo i rilevatori incaricati dal Comune dell’Aquila, dotati di appositi cartellini identificativi, che svolgono le interviste presso il domicilio delle famiglie campionate dall’Istat.In alternativa, le famiglie possono avvalersi anche degli uffici comunali recandosi presso il Centro Comunale di Rilevazione (CCR) in via Roma 207/A.L’Ufficio CCR sar? operativo fino al 23 dicembre 2025; l’apertura dell’ufficio per il rilascio delle interviste ? garantita il luned? e il gioved? dalle ore 15:30 alle ore 17:30.Si ricorda ai cittadini coinvolti nella tornata censuaria 2025 che ? previsto l’obbligo di risposta; per la rilevazione da lista, nei casi di violazione, si proceder? ai dovuti accertamenti per l’erogazione di sanzioni ai sensi degli artt. 7 e 11 del D. Lgs. 322/1989 e del DPR 11 luglio 2023 di approvazione del “Programma Statistico Nazionale (PSN) 2020 – 2022 – Aggiornamento 2022”.I dati trattati dall’Istat per le finalit? della presente rilevazione sono tutelati dal segreto statistico (art. 9 D. Lgs. 322/1989) e sottoposti alla normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679, D. Lgs. 196/2003, D. Lgs 101/2018).Per informazioni ed assistenza le famiglie possono contattare: Numero Verde gratuito Istat 1510 Ufficio Comunale di Censimento – Tel. 0862-645720 CCR – Tel. 0862-645256/0862-645729 anche per prenotare un appuntamento per la compilazione del questionario – recita il testo pubblicato online. Oppure scrivere all’indirizzo di posta elettronica statistica@comune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. laquila – itPer maggiori informazioni, consultare il sito Popolazione e abitazioni – Istat

