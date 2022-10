L’Aquila, Nuova pavimentazione in centro storico, iniziata la posa delle lastre in pietra bianca

- Advertisement -

Comune di L'Aquila

A un mese dall’avvio, inizia a vedersi la nuova pavimentazione del centro storico – aggiunge testualmente l’articolo online. Questa mattina, al termine di un sopralluogo tenuto dal sindaco, Pierluigi Biondi, e dal vicesindaco con delega alla Ricostruzione dei Beni pubblici, Raffaele Daniele, sono state posate a terra le prime lastre in pietra bianca che verranno dislocate nel tratto che va dai Quattro Cantoni a Piazza Duomo – aggiunge testualmente l’articolo online. Si tratta del primo lotto di opere, dal costo complessivo di 3,7 milioni di euro, il cui termine ? previsto entro il mese di novembre – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Dopo le festivit? natalizie, l’impresa aggiudicataria proseguir? con i lavori, sia nell’area che conduce da Corso Vittorio Emanuele II verso la Fontana Luminosa, sia in quella che va da Piazza Duomo in direzione Villa Comunale – recita la nota online sul portale web ufficiale.

“? un’operazione che testimonia il cambiamento in atto all’Aquila, interessata da un processo di rigenerazione urbana probabilmente senza precedenti e che investir? tanto il cuore cittadino quanto le zone periferiche e le frazioni – precisa la nota online. I materiali scelti, inoltre, oltre a fornire un nuovo e pi? raffinato aspetto all’intero centro storico, ricalcano quelli che originariamente costituivano la pavimentazione dell’allora centro storico: una scelta che come amministrazione abbiamo condiviso con la Soprintendenza”, hanno dichiarato il sindaco e vicesindaco – recita il testo pubblicato online.

