L’Aquila, Nuova Pet all’ospedale San Salvatore, Biondi: “Un investimento strategico che migliora i servizi e riduce i disagi per i cittadini”

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:“L’attivazione della nuova Pet nel reparto di Medicina nucleare dell’ospedale regionale San Salvatore dell’Aquila rappresenta un traguardo importante per la nostra comunit? e un passo avanti significativo nella qualit? dei servizi sanitari offerti ai cittadini”.Lo dichiara il sindaco dell’Aquila e presidente del Comitato ristretto dei sindaci, Pierluigi Biondi, a margine dell’inaugurazione avvenuta questa mattina – “Si tratta di un investimento tecnologico di alto livello che rappresenta un vero salto di qualit? nell’assistenza sanitaria in grado di migliorare l’accesso alle prestazioni, ridurre i tempi di attesa e di superare il precedente servizio su mezzo mobile – si apprende dalla nota stampa. Una scelta importante che nel medio-lungo periodo contribuir? anche a rendere pi? efficiente e sostenibile il sistema sanitario” sottolinea Biondi.“Questo risultato ? il frutto di un lavoro lungo e complesso, portato avanti con determinazione negli anni, anche attraverso un confronto costante con la direzione aziendale – si apprende dalla nota stampa. Voglio ringraziare quanti hanno contribuito a raggiungere questo obiettivo, a partire dai professionisti della Medicina nucleare e da chi, come il dottor Massimo Di Pietro, gi? direttore del reparto di Medicina nucleare, ha creduto con convinzione in questo progetto accompagnandolo fino al traguardo – recita il testo pubblicato online. Un ringraziamento va anche alla Regione Abruzzo che ha sostenuto questo investimento, consentendo di accelerare un percorso atteso da tempo”.

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio informativo del Comune di L’Aquila. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 13, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it