L’Aquila, Nuova scuola all’Aquila: col primo giorno di lezione apre l’Infanzia nella frazione di Bagno

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:La scuola dell’infanzia di Bagno avvia le proprie attivit? didattiche in un nuovo plesso, moderno e funzionale, che da quest’anno ospita la sezione monoclasse composta da 15 bambini.Le opere di demolizione e ricostruzione per la realizzazione della scuola dell’infanzia, in luogo della scuola primaria di Bagno Grande, sono state finanziate con un fondo di 1 milione e 300 mila euro totali (di cui 1 a valere sul decreto del capo Dipartimento Sviluppo Economie territoriali n. 48, rimodulato con delibera di Giunta comunale n. 210/2015, e 300 mila su delibera CIPE 110/2017). Ulteriori 515 mila euro – frutto dello stanziamento di risorse aggiuntive approvato dal Cipess, nella seduta di dicembre del 2024 – sono stati utilizzati per opere di messa in sicurezza e manutenzione degli spazi esterni.L’apertura della nuova sede rappresenta un passo importante per la comunit? e per l’Istituto comprensivo “Gianni Rodari”. Il nuovo edificio offre spazi sicuri, luminosi e accoglienti, capaci di rispondere alle esigenze educative dei pi? piccoli e di valorizzare la funzione della scuola come presidio di socialit? e di crescita – viene evidenziato sul sito web. “Le frazioni rappresentano una risorsa comunitaria per la citt?, per questo stiamo investendo molto, anche con il Pnrr, per renderle pi? accoglienti, rigenerate, con i servizi pi? utili alle famiglie – si apprende dalla nota stampa. Come Amministrazione, inoltre, siamo impegnati affinch? ogni plesso risponda ai pi? elevati standard di efficienza: lo dimostrano le indagini strumentali condotte durante il periodo estivo in stretta collaborazione con il dipartimento di ingegneria dell’Universit? dell’Aquila – viene evidenziato sul sito web. La riapertura della sede ? un segnale di fiducia verso le scuole di montagna, realt? preziose che vanno tutelate e sostenute, perch? rappresentano un argine allo spopolamento e una risorsa fondamentale per la vitalit? delle comunit? locali”, ha riferito il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, a margine del saluto portato stamani ai bambini, alle famiglie, al personale docente e non docente e al dirigente Marcello Masci – Presente anche l’assessore comunale Laura Cucchiarella – “Il trasferimento della scuola dell’infanzia di Bagno nel nuovo plesso ? un segnale concreto di attenzione al territorio – Garantire ambienti adeguati e moderni significa investire nel futuro dei bambini e rafforzare il ruolo della scuola come punto di riferimento per famiglie e comunit?. La continuit? del servizio educativo nei piccoli centri ? un valore che va custodito, perch? la scuola ? prima di tutto presidio di coesione e di speranza”, ha dichiarato il direttore dell’Ufficio scolastico regionale per l’Abruzzo, Massimiliano Nardocci.Ad oggi sono stati conclusi 4 interventi, per un valore di circa 12,7 milioni di euro, che hanno gi? restituito alle nostre comunit? plessi moderni, sicuri ed efficienti – aggiunge la nota pubblicata. Sono 8 i cantieri attualmente in corso o gi? appaltati, per un totale di quasi 44 milioni di euro, e 6 gli interventi in fase di progettazione o appalto, per oltre 53 milioni di euro – riporta testualmente l’articolo online. Si tratta, complessivamente, di un investimento che supera i 111 milioni di euro, reso possibile dall’unione delle risorse per la ricostruzione e dei fondi Pnrr, pi? quelli aggiuntivi del Cipess.

