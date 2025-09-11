L’Aquila, Nuova scuola dell’infanzia di Bagno, Cucchiarella: ascoltate e soddisfatte le istanze del territorio

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:“Con grande soddisfazione, all’apertura dell’anno scolastico abbiamo restituito alla comunit? di Bagno il nuovo edificio della scuola dell’infanzia – si apprende dal portale web ufficiale. “? quanto si legge in una nota dell’assessore alle frazioni Laura Cucchiarella che continua: “fin dall’ingresso in Consiglio Comunale nel 2019 abbiamo affrontato con determinazione la questione dell’infanzia di Bagno, una scuola destinata ad essere soppressa – si legge sul sito web ufficiale. Sotto la spinta degli abitanti della popolosa frazione che non hanno mai accettato la scelta di delocalizzare la scuola, il Consiglio Comunale insieme al Sindaco Biondi ha deciso di non distrarre i finanziamenti e di portare avanti la progettazione e la realizzazione del nuovo edificio moderno, sicuro e duraturo, sul sito occupato dalla vecchia scuola primaria – Un ringraziamento ai tecnici ed ai dirigenti comunali che hanno seguito in modo certosino tutti le fasi delle lavorazioni, dalla demolizione della vecchia scuola al montaggio dei nuovi arredi, passaggi che hanno portato all’inaugurazione di stamane, nella quale i sorrisi dei bambini e dei genitori che hanno partecipato, hanno ripagato gli sforzi fatti negli ultimi anni per il bene della nostra comunit?”.

