L’Aquila, nuove nomine nell’Anaao Assomed Abruzzo: Primomo nuovo segretario regionale, Grimaldi ringraziato da Verrecchia

Il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale dell’Abruzzo, Massimo Verrecchia, ha espresso le sue congratulazioni al dottor Gian Luca Primomo per la nomina a nuovo segretario regionale dell’Anaao Assomed Abruzzo, il sindacato dei medici ospedalieri più rappresentativo della regione.

“Al dottor Primomo rivolgo i migliori auguri di buon lavoro per questo importante incarico – dichiara Verrecchia – certo che saprà proseguire con professionalità, competenza e spirito di servizio il percorso portato avanti in questi anni dal sindacato regionale dei medici”.

Verrecchia ha anche voluto ringraziare il segretario regionale uscente Alessandro Grimaldi, attuale presidente dell’Ordine dei Medici della provincia aquilana, per l’ottimo lavoro svolto negli ultimi otto anni alla guida dell’organizzazione sindacale. “Ad Alessandro Grimaldi va il mio personale apprezzamento per il grande impegno profuso in questi anni, caratterizzati da risultati importanti per la categoria medica e sanitaria abruzzese”.

Il lavoro svolto da Grimaldi durante i suoi due mandati ha permesso al sindacato di crescere significativamente, con un notevole incremento degli iscritti da 500 a 1.200 in otto anni. Verrecchia auspica che il nuovo corso possa proseguire nel segno della continuità, del dialogo e della valorizzazione della sanità pubblica abruzzese, affrontando con serietà e collaborazione le sfide che attendono il comparto sanitario regionale.