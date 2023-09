L’Aquila, Nuovo anno scolastico: il messaggio del sindaco dell’Aquila

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:

Ne abbiamo passate tante – si apprende dalla nota stampa. E scommetto che c’? ancora tanto da passare, ma l’abbiamo fatto – E lo faremo ancora con la forza che ci ? propria e che ci fa credere che nello scorrere infinito degli eventi ciascuno di noi trover? la sue risposte – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’Aquila ? fatta cos? – noi siamo fatti cos? – e, anche in quest’anno scolastico che inizia, faremo un pezzo di vita insieme – si apprende dalla nota stampa. A tutti voi, giovani e meno giovani, a chi studia per formarsi e a chi forma, a chi assiste e cura le nostre scuole, alle famiglie, auguro di partecipare a un nuovo corso – riporta testualmente l’articolo online. “In ogni inizio ? chiusa una magia”, scriveva Hermann Hesse – si apprende dalla nota stampa. Lo stato d’animo di ogni vigilia ? esso stesso inizio, la preparazione necessaria ad affrontare il cammino – riporta testualmente l’articolo online. Per non dimenticare ci? che dobbiamo portare con noi – aggiunge la nota pubblicata. Sentimento, consapevolezza, tensione alla crescita, stupore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Tanto vale per le studentesse e gli studenti, cos? come per i pi? piccoli – precisa il comunicato. E anche per chi li accompagna – si legge sul sito web ufficiale. Credo molto nella “missione” degli adulti, quali guide e osservatori con premura – si legge sul sito web ufficiale. “Guide” perch? siamo quelli che aprono la strada, “osservatori con premura” perch? i grandi hanno il compito di guardare alla crescita autonoma di chi muove i primi passi nella vita – E non importano i gradi di parentela: ogni donna o uomo ha il dovere civico di vegliare e di essere esempio, cos? come ogni ragazza o ragazzo ha il diritto di sentirsi parte di una comunit? in cui l’interesse generale prevale su quello individuale, per cui ciascuno concorre alla costruzione di un “tutto” dove sentirsi protetto e libero nell’espressione – si apprende dalla nota stampa. Cos?, se ? vero che tante ne abbiamo passate insieme, ? anche vero che quanto ci attende, nella nostra terra in rinascita, sar? un risultato corale a cui avremo dato un senso comune e condiviso – recita il testo pubblicato online. Nella scuola, che ? vita, e viceversa, come Papa Francesco ha ricordato ai giovani accorsi a Lisbona per la Giornata Mondiale della Giovent? dello scorso agosto, “camminiamo nella speranza, tenendoci per mano”. Buon inizio, a tutti, ancora una volta a voi, che siete L’Aquila di sempre – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

Pierluigi Biondi Sindaco dell’Aquila

