L’Aquila, Nuovo anno scolastico: informazioni utili per la mobilità e la viabilità

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

In vista dell’inizio dell’anno scolastico, che in alcuni istituti cittadini riprender? luned? prossimo mentre in altri le lezioni ricominceranno mercoled? 13 settembre come da calendario scolastico regionale, il settore Mobilit? del Comune dell’Aquila informa che “Dal giorno 11 settembre riprende il servizio scolastico di Ama, Azienda mobilit? aquilana, per l’anno scolastico 2023/2024” e che “in recepimento delle segnalazioni degli utenti sono state ottimizzate, con variazioni di orario, le linee 3, 4, 11, 12, 16 e 19. Sul sito dell’azienda, nella sezione dedicata ‘elenco linee/scuole’, raggiungibile al link https://www.ama – si legge sul sito web ufficiale. laquila – si legge sul sito web ufficiale. it/linee-e-orari/elenco-linee-ama/, sono consultabili gli orari aggiornati suddivisi, per comodit? di consultazione, per istituti e poli scolastici (Collesapone, Cotugno, Mazzini, Pettino e Sassa)”.

“Risulta, inoltre, potenziata la funzionalit? del sito Ama per la ricerca dinamica delle linee e dei percorsi alternativi con inserimento dei soli punti di partenza e arrivo ed ? stata efficientata la modalit? di acquisto on line dei titoli di viaggio tramite le App ‘MyCicer’, ‘DropTicket’ e, novit? di quest’anno, l’App dedicata dell’Azienda “AMA L’Aquila” con possibilit? di acquisto anche di tutte le tipologie di abbonamento in formato digitale (annuale, mensile, studenti, scolastico, over 65). Quest’ultima app, la cui versione Beta ? stata testata nel mese di agosto, ? disponibile nella versione definitiva sui principali store e sono in corso le ultime verifiche sui circuiti di pagamento”.

Per quanto riguarda la viabilit?, poi, “Riguardo la chiusura della S.P. 36 nell’abitato di Monticchio, disposta sabato 2 settembre con specifica ordinanza, per l’unica linea interessata, la linea 16-M16F che raggiunge il Comune di Fossa, ? stato previsto un itinerario alternativo con deviazione sulla S.S.17. La variazione di percorso potrebbe comportare, secondo le stime dell’Ama, un prolungamento dei tempi di percorrenza – Gli stessi saranno monitorati dall’azienda ed eventualmente, su indicazione del settore Mobilit?, l’Ama valuter? l’ipotesi di raddoppio della corsa sulla linea dedicata Fossa-L’Aquila e Monticchio-L’Aquila”.

Per garantire, infine, la sicurezza di studenti all’ingresso e all’uscita delle scuole verranno impiegate dodici unit? d personale della Polizia municipale mentre a seguito della delibera di giunta approvata nei giorni scorsi saranno sottoscritte dal Comune apposite convenzioni con l’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo, l’Associazione Nazionale Alpini e l’Associazione Nazionale della Polizia di Stato, il cui personale sar? impiegato per facilitare l’afflusso e il deflusso degli studenti all’esterno degli istituti scolastici cittadini – precisa il comunicato.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal Comune di L’Aquila e online sul sito web del Comune. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 11, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it