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L’Aquila, Nuovo intervento sui sottoservizi lungo via XX Settembre, con modifiche temporanee alla viabilità

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Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Con ordinanza del Settore Opere pubbliche, il Comune dell’Aquila ha autorizzato una nuova fase di lavori nel tratto prospiciente via Sant’Apollonia – si apprende dal portale web ufficiale. Il cantiere sar? operativo dal 29 aprile al 16 maggio 2026 e interesser? un tratto limitato della carreggiata, dove verranno completate le lavorazioni sulle reti – Per consentire lo svolgimento delle attivit? in condizioni di sicurezza, sar? istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della strada e il traffico sar? regolato a senso unico alternato tramite impianto semaforico – riporta testualmente l’articolo online. Una sospensione temporanea degli accessi carrabili ? prevista esclusivamente nella notte del 15 maggio, in concomitanza con la posa del binder, lo strato intermedio di conglomerato bituminoso che costituisce la base su cui verr? successivamente realizzato il tappetino di usura finale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Al termine degli interventi ? previsto il completo ripristino del manto stradale: dopo la posa del binder, il tappetino di usura sar? realizzato indicativamente nelle settimane successive, cos? da garantire la piena funzionalit? e sicurezza della sede viaria – si legge sul sito web ufficiale. L’impresa esecutrice rester? responsabile della qualit? del ripristino nel tempo, secondo le prescrizioni tecniche previste – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.  

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 10, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it

 

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