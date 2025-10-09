L’Aquila, Nuovo PalaAngeli: domani venerdì 10 ottobre, alle 10, cerimonia di consegna dei lavori

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:Domani, venerd? 10 ottobre, alle ore 10, si svolger? la cerimonia di consegna dei lavori del nuovo PalaAngeli, l’impianto in cui si svolgono le attivit? della prima squadra del Nuovo Basket Aquilano e della scuola minibasket del medesimo sodalizio sportivo – riporta testualmente l’articolo online. La nuova struttura, approvata dal CONI, potr? ospitare 600 spettatori e accogliere l’associazione guidata da Roberto Nardecchia, offrendo cos? un contributo adeguato ai risultati ottenuti sia nel settore giovanile, che nel campionato della prima squadra e valorizzando in tal modo il lavoro dell’Asd Nuovo Basket Aquilano, che gi? offre oggi a centinaia di atleti e ragazzi esperienze sportive nazionali ed internazionali.La cerimonia si svolger? in via Umberto Antonetti, localit? Sant’Elia, nei pressi del progetto Case, alla presenza del sindaco, Pierluigi Biondi, del presidente del Nuovo Basket Aquilano, Roberto Nardecchia, e della ditta esecutrice dei lavori, finanziati dal Comune – si apprende dalla nota stampa.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio informativo del Comune di L’Aquila. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 10, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it