L’Aquila, Nuovo parcheggio ex Caserma Rossi: Taranta e De Santis, “Basta allarmismi inutili, il parco avrà più verde di prima. Nostra Giunta davvero ecologista”

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:“Intendiamo porre fine all’allarmismo ingiustificato e pretestuoso che alcune associazioni, e amministratori disattenti, stanno facendo da giorni – aggiunge la nota pubblicata. Non vi sar? alcun taglio indiscriminato di alberi al Parco Polsinelli, ma al contrario alla fine dei lavori il parco sar? pi? grande e pi? verde”. A dichiararlo sono gli assessori all’Ambiente, Fabrizio Taranta, e alle Politiche urbanistiche, Francesco De Santis, che questa mattina hanno effettuato un sopralluogo nell’area attigua all’ex Caserma Rossi dove verr? realizzato un parcheggio pubblico multiuso da oltre 300 posti auto, bus e bici.“A seguito di una relazione di un agronomo, quindi un professionista del settore, verranno eliminate le alberature ritenute malate e, quindi, pericolose per la pubblica incolumit?, insieme ad un numero minimo di piante che si trovano nei pressi della rotatoria dove verranno effettuati i lavori necessari a migliorare la futura viabilit? di servizio del parcheggio nella ex Rossi – precisa la nota online. Parliamo, in tutto, di un numero massimo di 30 alberi e, come da regolamento comunale, ne andremo a ripiantumare il doppio e di dimensioni gi? significative” spiegano gli assessori. “Una parte dell’intervento, circa un ettaro, che oggi ? coperta da asfalto, verr? riconvertita a verde pubblico attrezzato, confermando quanto gi? ha certificato dall’Istat, che ci vede primi in Italia per attenzione al verde – si apprende dalla nota stampa. Complessivamente parliamo di un’area di quasi cinque ettari che verr? sistemata e resa ancor pi? accogliente e, in prospettiva, funzionale all’area di sosta che andremo a realizzare nell’ex caserma – si apprende dal portale web ufficiale. Verr? migliorato, di fatto, il collegamento con il Parco del Castello e le zone limitrofe, a partire dal Torrione”.“L’impegno, nostro e dell’intera Amministrazione, ? quello di coniugare tutela ambientale e paesaggistica con lo sviluppo di infrastrutture efficienti per la comunit?. Spiace constatare che anche alcuni esponenti dell’opposizione in Consiglio comunale abbiano voluto cavalcare una polemica del tutto strumentale, alimentando un allarmismo ingiustificato”. “La nostra amministrazione, con il lavoro che abbiamo portato avanti con urbanistica e ambiente, ha permesso la retrocessione di decine e decine di terreni da edificabili ad agricoli – precisa la nota online. Siamo noi i veri ecologisti, quelli dei fatti e non delle ideologie” concludono De Santis e Taranta – viene evidenziato sul sito web.

