L’Aquila, Nuovo polo scolastico di Sassa: approvato in Prima e Seconda Commissione progetto Definitivo e variazione di bilancio per 4 milioni di euro. Persichetti e Vittorini (Fdi) : progetto da 12 milioni di Euro fondamentale per la Zona ovest

Approvato all’unanimit? n prima e in seconda commissione, convocate congiuntamente dai rispettivi Presidenti Livio Vittorini e Guglielmo Santella, il progetto di realizzazione del Nuovo Polo Scolastico di Sassa e la contestuale variazione al Bilancio di Previsione 2023/25 per 4 milioni di Euro – riporta testualmente l’articolo online.

A darne l’annuncio sono il presidente della I commissione consiliare, Livio Vittorini, e il consigliere comunale di Fdi, Katia Persichetti.

“Il progetto prevede – come spiegato dai due esponenti di maggioranza- la realizzazione di un polo Scolastico antisismico che guarda al futuro con una scuola dell’infanzia dimensionata per 120 alunni, una scuola primaria dimensionata per 250 alunni, una scuola secondaria di primo grado dimensionata per 150 studenti – aggiunge la nota pubblicata. Completano l’opera un corpo centrale polifunzionale connesso alla scuola primaria e secondaria ospitante tra le altre destinazioni mensa e direzione didattica ed una palestra completa e funzionale – si apprende dalla nota stampa.

“Un passo necessario – proseguono Vittorini e Persichetti – per l’adeguamento della viabilit? in vista dell’ insediamento del nuovo plesso – riporta testualmente l’articolo online. Grazie alla collaborazione della Provincia sar? possibile dare avvio, nell’area di Sassa, all’attuazione di quanto previsto dal vigente Prg ed evitare il rischio di avviare i due cantieri in maniera separata, con tempistiche diverse e possibili disagi per la comunit?”.

“L’attivit? dell’amministrazione per la ricostruzione delle nostre scuole della nostra citt? e dotarla di nuove e moderne strutture per il futuro dei nostri ragazzi prosegue senza sosta – – concludono – Sono state superate anche le difficolt? legate alla rimodulazione, in aumento, dei quadri economici dovute al caro materiali e rincari di energia, legati a fattori economici nazionali ed extranazionali e reperite ulteriori risorse – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’obbiettivo resta comunque quello di restituire entro il 2027 alla comunit? tutti i progetti previsti nel piano di ricostruzione del patrimonio edilizio scolastico – aggiunge testualmente l’articolo online. ”

