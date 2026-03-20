L’Aquila, Nuovo portale SUE per la presentazione delle pratiche edilizie. Dal 30 marzo attiva la nuova piattaforma digitale. Sospensione temporanea dei servizi dal 24 al 30 marzo per migrazione dati

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:Il Comune dell’Aquila informa la cittadinanza e i professionisti che lo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) si ? dotato di un nuovo applicativo informatico per la presentazione e la gestione delle pratiche edilizie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. A partire da luned? 30 marzo 2026, tutte le istanze — tra cui CIL, CILA, SCIA, Permesso di Costruire, Agibilit?, comunicazioni di inizio e fine lavori e ogni altra tipologia di procedura edilizia — dovranno essere inoltrate esclusivamente attraverso il nuovo portale, disponibile al consueto indirizzo: https://www.laquila – si apprende dal portale web ufficiale. cportal.it/ Per consentire la completa migrazione dei dati dal sistema precedente — incluse le pratiche attualmente in corso — il vecchio portale sar? disattivato a partire dal 24 marzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Durante la fase tecnica di trasferimento, dal 24 al 30 marzo, non sar? possibile effettuare operazioni n? presentare nuove istanze tramite portale – Il Comune raccomanda pertanto ai professionisti e agli utenti di programmare per tempo eventuali adempimenti, tenendo conto della sospensione temporanea del servizio – aggiunge testualmente l’articolo online. Il nuovo sistema consentir? una gestione pi? efficace, trasparente e digitalizzata delle pratiche edilizie, migliorando l’interazione tra amministrazione e utenti e garantendo maggiore efficienza nelle procedure –

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it