L’Aquila, Odg su conflitto di Gaza. Biondi risponde alle opposizioni: “Difendiamo la dignità umana: no a documenti parziali e ideologici sul Medio Oriente”

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:?? inaccettabile che un tema drammatico e complesso come il conflitto in Medio Oriente venga piegato a logiche di propaganda locale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’ordine del giorno proposto in Consiglio comunale non era un documento per la pace: era una presa di posizione parziale e ideologica, del tutto sbilanciata?.Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, replica cos? alle polemiche sollevate dall’opposizione dopo la bocciatura dell’ordine del giorno presentato da Simona Giannangeli e Stefania Pezzopane, che chiedeva la condanna del premier di Israele, Benjamin Netanyahu, l’interruzione dei rapporti tra governo italiano e israeliano e l’apposizione della bandiera palestinese all’esterno del palazzo municipale – recita la nota online sul portale web ufficiale. ?Il testo proposto dalle due consigliere, e condiviso dall’opposizione, non fa alcun cenno alla strage del 7 ottobre, agli ostaggi israeliani, a Hamas, che ? riconosciuta come organizzazione terroristica anche dall’Unione Europea – viene evidenziato sul sito web. Parlare di pace senza condannare la violenza di chi usa i civili come scudi umani, inneggia alla distruzione di Israele, perseguita gli oppositori, tortura gli ostaggi, sfregia le donne con l’acido perch? non indossano il velo e inneggia alla distruzione dello Stato di Israele ? un esercizio ipocrita e pericoloso – recita il testo pubblicato online. Pensare, poi, di interrompere le relazioni commerciali tra i due Paesi quando la bilancia ? a nostro favore, ? deleterio per il popolo italiano – riporta testualmente l’articolo online. Addirittura, il consigliere Lorenzo Rotellini ha indicato Israele come ‘stato criminale’ e quando gliel’ho contestato ha preferito glissare, dimenticando che si tratta dell’unica democrazia in Medio Oriente?.?Chi oggi pretende di dare lezioni di umanit? – prosegue Biondi – dovrebbe avere il coraggio di dire che non esiste giustizia senza verit?, che la difesa della popolazione palestinese non pu? mai coincidere con la giustificazione di gruppi che seminano morte e distruzione?.?Il governo italiano, nella sua interezza, ha assunto una posizione equilibrata: cessate il fuoco, protezione dei civili, soluzione politica fondata sul principio dei ‘due popoli, due Stati’. Questo ? anche il nostro riferimento istituzionale e valoriale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Le strumentalizzazioni di chi scambia il Consiglio comunale per un talk show ideologico non aiutano nessuno, tantomeno chi soffre realmente sotto le bombe o il giogo del fondamentalismo – L’Aquila – conclude il sindaco – ? citt? plurale e di pace – recita la nota online sul portale web ufficiale. Lo dimostriamo ogni giorno con atti concreti, non con slogan pensati per fare notizia un giorno e per dividere per sempre?.

