L’Aquila, oltre 4,5 milioni di euro per la ricerca dell’Università degli Studi

L’Aquila, 10 dicembre 2025 – L’Università degli Studi dell’Aquila ha ottenuto un’importante vittoria nel campo della ricerca, con finanziamenti che superano i 4,5 milioni di euro grazie all’ultimo bando del Fondo Italiano per la Scienza (FIS 3), un’iniziativa del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) dedicata allo sviluppo della ricerca di base.

Il FIS è progettato per promuovere la ricerca fondamentale attraverso modalità competitive che imitano i processi dell’European Research Council (ERC). Le proposte progettuali finanziate, con durata quinquennale, si distribuiscono su tre macrosettori scientifico-disciplinari: Scienze Sociali e Umanistiche, Scienze Fisiche e Ingegneria e Scienze della Vita.

L’Università dell’Aquila ha ricevuto finanziamenti in due categorie: Starting Grant, per progetti condotti da ricercatori emergenti, e Advanced Grant, per progetti guidati da ricercatori affermati. In particolare, sono stati premiati tre progetti per un totale di 4 milioni e 681 mila euro:

1) **BONE-PDI** – Ruolo dell’asse PDIA1-ER stress-Autophagy nell’omeostasi scheletrica. Il progetto è guidato da Antonio Maurizi, con un finanziamento di 1.666.600,00 € nell’ambito delle Life Sciences.

2) **PROMETHEUS** – Ottimizzazione dei processi attraverso sistemi unificati multifisici e sperimentali, diretto da Francesco Lambiase, con un finanziamento di 1.894.720,00 € nella categoria delle Scienze e Ingegneria Fisica.

3) **EXWOOD** – Estensione della vita utile di materiali legnosi ingegnerizzati e materiali bio-based. Il progetto è condotto da Angelo Aloisio, con un finanziamento di 1.120.635,70 €, anch’esso nelle Scienze e Ingegneria Fisica.

A questi tre progetti si aggiunge un quarto, **CODE** – Evoluzioni Congestive: la sfida delle non linearità nella dinamica delle folle, proposto da Emanuela Radici, che è attualmente ammissibile a finanziamento ma non ancora finanziato.

In conferenza stampa insieme al rettore Fabio Graziosi e ai direttori dei dipartimenti coinvolti, Graziosi ha commentato: “È un risultato molto importante per il nostro ateneo. Il FIS è un bando molto competitivo e l’Abruzzo è la nona regione italiana per finanziamenti ricevuti, evidenziando l’alta attenzione per la ricerca nel nostro territorio. La performance dell’Aquila è straordinaria: tra l’Università dell’Aquila e il Gran Sasso Science Institute abbiamo raggiunto quasi 9 milioni di euro di finanziamenti complessivi.”

Questo traguardo sottolinea il continuo impegno dell’Università dell’Aquila nel promuovere la ricerca e lo sviluppo scientifico, ponendo con determinazione l’ateneo tra i leader di innovazione nella regione.