mercoledì, Dicembre 10, 2025
L'Aquila, oltre 4,5 milioni di euro per la ricerca dell'Università degli Studi
Attualità

L’Aquila, oltre 4,5 milioni di euro per la ricerca dell’Università degli Studi

L’Aquila, 10 dicembre 2025 – L’Università degli Studi dell’Aquila ha ottenuto un’importante vittoria nel campo della ricerca, con finanziamenti che superano i 4,5 milioni di euro grazie all’ultimo bando del Fondo Italiano per la Scienza (FIS 3), un’iniziativa del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) dedicata allo sviluppo della ricerca di base.

Il FIS è progettato per promuovere la ricerca fondamentale attraverso modalità competitive che imitano i processi dell’European Research Council (ERC). Le proposte progettuali finanziate, con durata quinquennale, si distribuiscono su tre macrosettori scientifico-disciplinari: Scienze Sociali e Umanistiche, Scienze Fisiche e Ingegneria e Scienze della Vita.

L’Università dell’Aquila ha ricevuto finanziamenti in due categorie: Starting Grant, per progetti condotti da ricercatori emergenti, e Advanced Grant, per progetti guidati da ricercatori affermati. In particolare, sono stati premiati tre progetti per un totale di 4 milioni e 681 mila euro:

1) **BONE-PDI** – Ruolo dell’asse PDIA1-ER stress-Autophagy nell’omeostasi scheletrica. Il progetto è guidato da Antonio Maurizi, con un finanziamento di 1.666.600,00 € nell’ambito delle Life Sciences.

2) **PROMETHEUS** – Ottimizzazione dei processi attraverso sistemi unificati multifisici e sperimentali, diretto da Francesco Lambiase, con un finanziamento di 1.894.720,00 € nella categoria delle Scienze e Ingegneria Fisica.

3) **EXWOOD** – Estensione della vita utile di materiali legnosi ingegnerizzati e materiali bio-based. Il progetto è condotto da Angelo Aloisio, con un finanziamento di 1.120.635,70 €, anch’esso nelle Scienze e Ingegneria Fisica.

A questi tre progetti si aggiunge un quarto, **CODE** – Evoluzioni Congestive: la sfida delle non linearità nella dinamica delle folle, proposto da Emanuela Radici, che è attualmente ammissibile a finanziamento ma non ancora finanziato.

In conferenza stampa insieme al rettore Fabio Graziosi e ai direttori dei dipartimenti coinvolti, Graziosi ha commentato: “È un risultato molto importante per il nostro ateneo. Il FIS è un bando molto competitivo e l’Abruzzo è la nona regione italiana per finanziamenti ricevuti, evidenziando l’alta attenzione per la ricerca nel nostro territorio. La performance dell’Aquila è straordinaria: tra l’Università dell’Aquila e il Gran Sasso Science Institute abbiamo raggiunto quasi 9 milioni di euro di finanziamenti complessivi.”

Questo traguardo sottolinea il continuo impegno dell’Università dell’Aquila nel promuovere la ricerca e lo sviluppo scientifico, ponendo con determinazione l’ateneo tra i leader di innovazione nella regione.

